Российская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Черниговской области. Там были установлены российские флаги. Также стало известно, что в районе Курахово российские военные применили звуковую боевую систему для коммуникации с окруженными украинскими военнослужащими. В Сумской области прошла крупная операция, в ходе которой спецназ «Ахмат» уничтожил опорные пункты Вооруженных Сил Украины. Главное об СВО к вечеру 15 ноября — в материале URA.RU.
Операция ВС РФ в Черниговской области
Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) внезапно проникла на территорию Черниговской области. ВС РФ успешно заняли населенные пункты Гремяч и Муравьи, которые расположены на слабо охраняемом участке границы. Специальные подразделения пересекли границу из Брянской области. Противник, ослабленный предыдущими действиями, оказался деморализован и потерял ориентацию. Отмечается, что основные силы ВСУ были ранее перераспределены в направлении Курска.
Окружение ВСУ в районе Курахово
Возле Курахово российские войска использовали звуковую боевую платформу для взаимодействия с окруженными украинскими солдатами. Для убеждения украинских солдат сдаться без боевых действий применялась дистанционно-управляемая звуковая боевая платформа. После ряда попыток и применения различных методов, включая артиллерийский огонь и сброс листовок, украинские военнослужащие сдались в плен российским силам, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Новая тактика в Купянске
ВСУ столкнулись с внезапным штурмом российских войск на окраины Купянска. Этот маневр является частью новой тактики, которую применяют российские войска в зоне специальной военной операции. Как утверждает издание Forbes, украинские военные были застигнуты врасплох: «Они появились словно из воздуха».
По всему фронту наблюдается активизация наступательных действий со стороны России. Это ставит ВСУ в еще более уязвимое положение, особенно учитывая, что российская пехота больше не ограничивается оборонительными позициями и перешла к активным действиям. Такие маневры увеличивают давление на уже уставшие от продолжительных боев украинские подразделения.
Украинские военные подняли белый флаг в Курской области
Группа солдат ВСУ, которая пересекла границу в Курскую область, сдалась после того, как узнала, что российские войска с незначительными потерями захватили пять позиций украинских сил. По словам пленного украинского солдата Александра Раполюка, они решили сдаться без боя. Он также уточнил, что изначально их команду отправили в Курскую область под предлогом смены сослуживцев. Однако, к моменту прибытия на место, те бойцы уже погибли, что, возможно, повлияло на моральное состояние группы и решение сдаться.
Уничтожение опорников ВСУ в Сумской области
В Сумской области Украины прошла значимая операция, в ходе которой бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ. Кадыров в своем сообщении в telegram-канале уточнил, что в ходе обследования территории были обнаружены не только опорные пункты, но и живая сила противника. Координаты быстро передали артиллеристам, которые с помощью минометного огня точно отработали по обнаруженным целям. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, число жертв превысило сто человек.
Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск совершили удар по позициям ВСУ на кураховском направлении. Операция проводилась при помощи самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Она может выпускать до 50 снарядов в сутки и развивать скорость до 70 километров в час, передает «Пятый канал».
Путин и Шольц провели переговоры по Украине
Во время телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждались острые вопросы, касающиеся ситуации на Украине. Путин выразил мнение, что текущий кризис является результатом долгосрочной политики НАТО, направленной на создание антироссийского плацдарма на Украине. Он подчеркнул, что Запад игнорировал интересы России в сфере безопасности, что привело к ухудшению отношений.
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