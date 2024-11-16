Песков раскрыл детали звонка Макрона Путину

Песков заявил, что Макрон не пытался связаться с Путиным
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Дмитрий Песков заявил, что Эммануэль Макрон не просил Владимира Путина о телефонном разговоре, как Олаф Шольц
Дмитрий Песков заявил, что Эммануэль Макрон не просил Владимира Путина о телефонном разговоре, как Олаф Шольц Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Макрон — нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, пытался ли французский лидер запрашивать телефонный разговор с Путиным. Его слова передает РИА «Новости». 

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года. Они состоялись по инициативе ФРГ. Руководители стран общались около часа. За это время они обсудили украинский конфликт, российско-немецкие отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Более подробно о телефонном разговоре Шольца и Путин — в материале URA.RU. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Макрон — нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, пытался ли французский лидер запрашивать телефонный разговор с Путиным. Его слова передает РИА «Новости».  Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года. Они состоялись по инициативе ФРГ. Руководители стран общались около часа. За это время они обсудили украинский конфликт, российско-немецкие отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Более подробно о телефонном разговоре Шольца и Путин — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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