Песков раскрыл детали звонка Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Макрон — нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, пытался ли французский лидер запрашивать телефонный разговор с Путиным. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года. Они состоялись по инициативе ФРГ. Руководители стран общались около часа. За это время они обсудили украинский конфликт, российско-немецкие отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Более подробно о телефонном разговоре Шольца и Путин — в материале URA.RU.
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