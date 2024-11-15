США отказались угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

16 ноября 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

В Пентагоне представили доклад по ДНЯО Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Правительство США приняло решение не использовать ядерное оружие в отношении неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые соблюдают свои обязательства. Эта политика направлена на поддержание международной стабильности и безопасности, говорится в докладе Пентагона. Новость по теме На Украине заявили, что создадут ядерное оружие за неделю: «подружится» ли Киев с ЯО спустя 30 лет «США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — говорится в документе. Также в докладе отмечается, что для государств, не являющихся участниками ДНЯО или нарушающих его условия, сохраняется возможность применения ядерного сдерживания в исключительных случаях. Это касается ситуаций, которые могут иметь стратегическое значение для безопасности США и их союзников. Президент России Владимир Путин ранее выразил предостережение относительно возможности использования Киевом западной дальнобойной артиллерии для нанесения ударов по территории России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тому, что страны НАТО окажутся непосредственно вовлеченными в конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство США приняло решение не использовать ядерное оружие в отношении неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые соблюдают свои обязательства. Эта политика направлена на поддержание международной стабильности и безопасности, говорится в докладе Пентагона. «США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — говорится в документе. Также в докладе отмечается, что для государств, не являющихся участниками ДНЯО или нарушающих его условия, сохраняется возможность применения ядерного сдерживания в исключительных случаях. Это касается ситуаций, которые могут иметь стратегическое значение для безопасности США и их союзников. Президент России Владимир Путин ранее выразил предостережение относительно возможности использования Киевом западной дальнобойной артиллерии для нанесения ударов по территории России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тому, что страны НАТО окажутся непосредственно вовлеченными в конфликт.