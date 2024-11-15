15 ноября 2024

США отказались угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне представили доклад по ДНЯО Фото:

Правительство США приняло решение не использовать ядерное оружие в отношении неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые соблюдают свои обязательства. Эта политика направлена на поддержание международной стабильности и безопасности, говорится в докладе Пентагона.

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«США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — говорится в документе.

Также в докладе отмечается, что для государств, не являющихся участниками ДНЯО или нарушающих его условия, сохраняется возможность применения ядерного сдерживания в исключительных случаях. Это касается ситуаций, которые могут иметь стратегическое значение для безопасности США и их союзников.

Президент России Владимир Путин ранее выразил предостережение относительно возможности использования Киевом западной дальнобойной артиллерии для нанесения ударов по территории России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тому, что страны НАТО окажутся непосредственно вовлеченными в конфликт.

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Правительство США приняло решение не использовать ядерное оружие в отношении неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые соблюдают свои обязательства. Эта политика направлена на поддержание международной стабильности и безопасности, говорится в докладе Пентагона. «США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чьи действия согласуются со взятыми обязательствами. Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», — говорится в документе. Также в докладе отмечается, что для государств, не являющихся участниками ДНЯО или нарушающих его условия, сохраняется возможность применения ядерного сдерживания в исключительных случаях. Это касается ситуаций, которые могут иметь стратегическое значение для безопасности США и их союзников. Президент России Владимир Путин ранее выразил предостережение относительно возможности использования Киевом западной дальнобойной артиллерии для нанесения ударов по территории России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тому, что страны НАТО окажутся непосредственно вовлеченными в конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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