Пользователи Netflix жалуются на сбои в трансляции боя Тайсона с блогером Полом

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Тайсон и Пол сойдутся в поединке 16 ноября
Тайсон и Пол сойдутся в поединке 16 ноября Фото:

На платформе Netflix зафиксированы сбои из-за наплыва желающих посмотреть бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи, пытающиеся посмотреть поединок, жалуются на невозможность этого. «Настоящая ставка заключается в том, насколько вероятно, что мы сможем посмотреть главное событие очередного сбоя», — пишет Джереми Сигрист. «У Netflix самый большой провал с прямой трансляцией всех времен. У них были месяцы, чтобы подготовить свои серверы», — отмечает Майкл Тайтон. «Смотреть в принципе невозможно. Отключение, повторное подключение, работает пару минут...», — соглашается с ним Ник Симисич. 

Поединок 58-летнего боксера Майка Тайсона, известного как «Железный Майк», и 27-летнего YouTube-блогера Джейка Пола проходит 16 ноября. Ожидается, что бой Тайсона и Пола начнется не раньше 07:30 по мск.

Анонсировалось, что трансляция будет доступна на платформе Netflix. Изначально бой с Полом был запланирован на июнь, однако за несколько недель до события Тайсон плохо почувствовал себя во время полета из Майами из-за обострения язвы. 

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На платформе Netflix зафиксированы сбои из-за наплыва желающих посмотреть бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Пользователи, пытающиеся посмотреть поединок, жалуются на невозможность этого. «Настоящая ставка заключается в том, насколько вероятно, что мы сможем посмотреть главное событие очередного сбоя», — пишет Джереми Сигрист. «У Netflix самый большой провал с прямой трансляцией всех времен. У них были месяцы, чтобы подготовить свои серверы», — отмечает Майкл Тайтон. «Смотреть в принципе невозможно. Отключение, повторное подключение, работает пару минут...», — соглашается с ним Ник Симисич.  Поединок 58-летнего боксера Майка Тайсона, известного как «Железный Майк», и 27-летнего YouTube-блогера Джейка Пола проходит 16 ноября. Ожидается, что бой Тайсона и Пола начнется не раньше 07:30 по мск. Анонсировалось, что трансляция будет доступна на платформе Netflix. Изначально бой с Полом был запланирован на июнь, однако за несколько недель до события Тайсон плохо почувствовал себя во время полета из Майами из-за обострения язвы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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