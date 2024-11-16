Пользователи Netflix жалуются на сбои в трансляции боя Тайсона с блогером Полом

На платформе Netflix зафиксированы сбои из-за наплыва желающих посмотреть бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи, пытающиеся посмотреть поединок, жалуются на невозможность этого. «Настоящая ставка заключается в том, насколько вероятно, что мы сможем посмотреть главное событие очередного сбоя», — пишет Джереми Сигрист. «У Netflix самый большой провал с прямой трансляцией всех времен. У них были месяцы, чтобы подготовить свои серверы», — отмечает Майкл Тайтон. «Смотреть в принципе невозможно. Отключение, повторное подключение, работает пару минут...», — соглашается с ним Ник Симисич.
Поединок 58-летнего боксера Майка Тайсона, известного как «Железный Майк», и 27-летнего YouTube-блогера Джейка Пола проходит 16 ноября. Ожидается, что бой Тайсона и Пола начнется не раньше 07:30 по мск.
Анонсировалось, что трансляция будет доступна на платформе Netflix. Изначально бой с Полом был запланирован на июнь, однако за несколько недель до события Тайсон плохо почувствовал себя во время полета из Майами из-за обострения язвы.
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