Второе пришествие Кашпировского: почему возобновился интерес к легендарному экстрасенсу

Женщины устроили драку на сеансе гипнотизера Кашпировского

21 сентября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Анатолий Кашпировский известен своими гипнозами, якобы способными исцелять людей Фото: А.Гордиевича/ИТАР-ТАСС Анатолий Кашпировский известен как экстрасенс, который якобы удаленно мог лечить телезрителей, смотревших его передачу. По утверждению самого Кашпировского, он разработал собственный метод гипноза, способный исцелять людей. На последнем выступлении легендарного экстрасенса активисты-участники общественного православного движения «Сорок сороков» начали читать молитву, чтобы «остановить бесовщину». На защиту мага встали его поклонницы, которые набросились на активисток с кулаками. О жизни, карьере и методах «лечения» Кашпировского — в материале URA.RU. Детство, образование и работа психиатром Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в семье военного и провел детство в постоянных переездах по Украине. В детстве Кашпировский не заводил дружбу с одноклассниками, предпочитая спорт и психологическую литературу. В юности он получил серьезную травму ноги, но смог преодолеть хромоту благодаря тяжелой атлетике. После окончания Винницкого медицинского института, где Кашпировский отучился на психиатра, в 1962 году он начал работать по специальности и заниматься гипнозом и внушением. Он разработал собственный метод лечения с помощью «установки внимания», утверждая, что может стимулировать психику пациента на исцеление. Его практика включала тысячи сеансов массового гипноза, и хотя его методы были популярны, некоторые из них остаются без научного подтверждения. После окончания медуниверситета Кашпировский начал заниматься гипнозом и внушением Фото: Игорь Костин/РИА Новости Легендарная телепередача врача-психотерапевта Кашпировский начал свои знаменитые «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» в 1989 году. В течение года было показано шесть эпизодов, которые транслировались каждые две недели по воскресеньям. Эти передачи были чрезвычайно популярны, собирая в студии сотни зрителей, миллионы смотрели шоу дома. Многие зрители вспоминают, как они смотрели сеансы Кашпировского вместе с семьей и как эти передачи вдохновляли на надежду в тяжелые времена перестройки. Люди верили в чудеса и исцеление, которое Кашпировский обещал. Он использовал техники гипноза и внушения, и во время своих выступлений часто приглашал на сцену больных людей, которые, по его словам, выздоравливали на глазах у аудитории. Однако несмотря на популярность и массовый эффект его выступлений, остается много сомнений относительно подлинности «исцелений». Нет медицинских доказательств того, что люди, которые якобы были вылечены во время сеансов, действительно страдали от заявленных заболеваний. Критика в адрес Кашпировского была обширной; многие эксперты и зрители называли его методы шарлатанством и выступали против его телевизионных выступлений. Явление, когда люди во вовремя сеансов Кашпировского вдруг начинали танцевать, засыпать или падать, также вызывало много вопросов и до сих пор остается не до конца объясненным. Некоторые специалисты и ученые действительно верили в методику советского психотерапевта, особенно в его практику «обезболивания на расстоянии», когда пациенты без использования наркоза подвергались хирургическим операциям. Одним из самых известных случаев, когда такой метод был применен, стала операция киевлянки Любови Грабовской. Сеанс проходил в прямой трансляции, во время которой Кашпировский находился в московской студии и, как утверждалось, контролировал состояние пациентки. Операция прошла при якобы полном отсутствии анестезии, и женщина не произнесла ни звука. Однако позже выяснилось, что хирурги все же использовали некоторое количество наркоза, а Грабовская призналась, что испытывала боль во время операции, но молчала из-за присутствия камер. По словам некоторых участников проектов Кашпировского, люди исцелялись прямо на сцене Фото: Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС Экстрасенс в политике В 1993 году Кашпировский решил попробовать свои силы в политике, выдвинув свою кандидатуру в Государственную Думу от ЛДПР. В то время появились сообщения в прессе о том, что Кашпировский использовал свои методы гипноза на лидере партии Владимире Жириновском, чтобы обеспечить себе политическую поддержку. Кашпировский действительно был избран депутатом, однако его политическая карьера оказалась недолгой. Он не вошел в партийную фракцию, так как в то время находился в США. Вскоре после этого он вышел из ЛДПР по собственному желанию, и его путь в большой политике завершился. Личная жизнь Личная жизнь Анатолия Кашпировского была не менее насыщенной и драматичной, чем его профессиональная карьера. Первый брак с Валентиной ознаменовался рождением двух детей: сына Сергея и дочери Елены. В начале 90-х, когда Кашпировский достиг пика своей популярности, брак закончился разводом, после чего Валентина переехала в Канаду вместе с детьми. СМИ сообщали, что сын Кашпировского занялся боксом, а дочь пошла по стопам отца и стала врачом. Трагедия потрясла семью Кашпировских в 2018 году, когда Елена скончалась при загадочных обстоятельствах. Смерть дочери заставила Кашпировского прибегнуть к необычным ритуалам, таким как «привязка на Луну». В 1992 году Кашпировский вновь обрел семейное счастье, женившись на Ирине из Чехии, которая была его поклонницей и впоследствии стала помощницей. Однако этот брак также закончился разводом в 2003 году. Не унывая после двух неудачных браков, Анатолий нашел любовь в третий раз, женившись на Гулизар. С этой женщиной он продолжает делить жизнь до сих пор. Кашпировский короткое время был депутатом Госдумы от ЛДПР Фото: Медведев Михаил/ITAR-TASS Бизнес Кашпировского сейчас Анатолий Кашпировский возобновил активную деятельность и продолжает привлекать аудиторию. С 2020 года он начал проводить лечебные сеансы в онлайн-формате на YouTube, а позже и вживую. Встречи с ним проходят в Центральном доме работников искусств в Москве, где билеты стартуют от 3,4 тысячи рублей, как указано на его сайте. Стоимость мест в первом ряду может достигать девяти тысяч рублей. На одно из мероприятий, которое рассчитано на 300 человек, пришло около двух третей зрителей, в основном пожилого возраста. Кашпировский выступал под музыку Баха, а его двухчасовая лекция включала темы, связанные со здоровьем, и демонстрацию «исцелений». Завершилось мероприятие просмотром архивных видеозаписей его сеансов. Некоторые из зрителей заявляли о положительном эффекте от сеансов Кашпировского, хотя никто не смог четко объяснить механизм их действия. Одна женщина приехала из Германии и утверждала, что избавилась от аллергии после сеансов. Другие гости рассказали о выздоровлениях от серьезных заболеваний. При полной заполненности зала Кашпировский может заработать около 1,5 миллиона рублей за одно мероприятие. В прошлом Кашпировский проводил телесеансы здоровья, в том числе с массовым гипнозом. Аренда помещения для его выступлений обходится от 60 тысяч рублей за событие продолжительностью до трех часов. В августе Кашпировский отметил свое 85-летие юбилейным вечером, на котором выступала группа «Балаган лимитед». Несмотря на популярность, бизнес не зарегистрирован на имя Кашпировского или имя его жены Гулизар Чалбашовой. Встреча с Кашпировским в доме работников искусств в Москве стоит от 3,4 тысячи рублей Фото: Юрий Простяков/РИА Новости «Феномен» методов Кашпировского Феномен коллективного эмоционального воздействия в психологии именуется как «заражение», сообщила эксперт из НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа, Ольга Валаева. Этот процесс подразумевает, что люди в группе влияют друг на друга не столько рационально, сколько через эмоциональное взаимодействие. Создаваемая атмосфера может провоцировать массовую истерию, в ходе которой люди «заряжаются» чувством эйфории от других участников. Такое состояние может привести к временному облегчению некоторых симптомов, например, уменьшению головной боли. Однако это может привести к ухудшению состояния в будущем и негативным долгосрочным последствиям. Кроме того, возникает риск возникновения зависимости от таких эмоциональных состояний, сравнимой с зависимостью от веществ. В случае серьезных заболеваний, например рака, подобное влияние может отвлечь пациентов от необходимого лечения и потери ценного времени. Михаил Болков, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, подчеркнул, что методы внушения не способны излечить аллергию. Он рассказал о временных эффектах измененного состояния сознания, которые могут влиять на восприимчивость к боли или аллергическим реакциям, но эти изменения не являются долговременными. По его мнению, лишь небольшая часть людей подвержена такому роду внушения. При этом даже кратковременное улучшение может привести к ложной уверенности в выздоровлении и последующему рецидиву заболевания при контакте с аллергеном. Психолог Наталья Наумова выдвинула предположение: стремление к вере в чудесные исцеления часто связано с желанием людей переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого и снизить уровень тревожности. Такая вера может быть также признаком нежелания принимать самостоятельные взрослые решения и брать на себя ответственность за свое здоровье и благополучие. Далеко не все методы Кашпировского имеют научную доказательную базу Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анатолий Кашпировский известен как экстрасенс, который якобы удаленно мог лечить телезрителей, смотревших его передачу. По утверждению самого Кашпировского, он разработал собственный метод гипноза, способный исцелять людей. На последнем выступлении легендарного экстрасенса активисты-участники общественного православного движения «Сорок сороков» начали читать молитву, чтобы «остановить бесовщину». На защиту мага встали его поклонницы, которые набросились на активисток с кулаками. О жизни, карьере и методах «лечения» Кашпировского — в материале URA.RU. Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в семье военного и провел детство в постоянных переездах по Украине. В детстве Кашпировский не заводил дружбу с одноклассниками, предпочитая спорт и психологическую литературу. В юности он получил серьезную травму ноги, но смог преодолеть хромоту благодаря тяжелой атлетике. После окончания Винницкого медицинского института, где Кашпировский отучился на психиатра, в 1962 году он начал работать по специальности и заниматься гипнозом и внушением. Он разработал собственный метод лечения с помощью «установки внимания», утверждая, что может стимулировать психику пациента на исцеление. Его практика включала тысячи сеансов массового гипноза, и хотя его методы были популярны, некоторые из них остаются без научного подтверждения. Кашпировский начал свои знаменитые «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» в 1989 году. В течение года было показано шесть эпизодов, которые транслировались каждые две недели по воскресеньям. Эти передачи были чрезвычайно популярны, собирая в студии сотни зрителей, миллионы смотрели шоу дома. Многие зрители вспоминают, как они смотрели сеансы Кашпировского вместе с семьей и как эти передачи вдохновляли на надежду в тяжелые времена перестройки. Люди верили в чудеса и исцеление, которое Кашпировский обещал. Он использовал техники гипноза и внушения, и во время своих выступлений часто приглашал на сцену больных людей, которые, по его словам, выздоравливали на глазах у аудитории. Однако несмотря на популярность и массовый эффект его выступлений, остается много сомнений относительно подлинности «исцелений». Нет медицинских доказательств того, что люди, которые якобы были вылечены во время сеансов, действительно страдали от заявленных заболеваний. Критика в адрес Кашпировского была обширной; многие эксперты и зрители называли его методы шарлатанством и выступали против его телевизионных выступлений. Явление, когда люди во вовремя сеансов Кашпировского вдруг начинали танцевать, засыпать или падать, также вызывало много вопросов и до сих пор остается не до конца объясненным. Некоторые специалисты и ученые действительно верили в методику советского психотерапевта, особенно в его практику «обезболивания на расстоянии», когда пациенты без использования наркоза подвергались хирургическим операциям. Одним из самых известных случаев, когда такой метод был применен, стала операция киевлянки Любови Грабовской. Сеанс проходил в прямой трансляции, во время которой Кашпировский находился в московской студии и, как утверждалось, контролировал состояние пациентки. Операция прошла при якобы полном отсутствии анестезии, и женщина не произнесла ни звука. Однако позже выяснилось, что хирурги все же использовали некоторое количество наркоза, а Грабовская призналась, что испытывала боль во время операции, но молчала из-за присутствия камер. В 1993 году Кашпировский решил попробовать свои силы в политике, выдвинув свою кандидатуру в Государственную Думу от ЛДПР. В то время появились сообщения в прессе о том, что Кашпировский использовал свои методы гипноза на лидере партии Владимире Жириновском, чтобы обеспечить себе политическую поддержку. Кашпировский действительно был избран депутатом, однако его политическая карьера оказалась недолгой. Он не вошел в партийную фракцию, так как в то время находился в США. Вскоре после этого он вышел из ЛДПР по собственному желанию, и его путь в большой политике завершился. Личная жизнь Анатолия Кашпировского была не менее насыщенной и драматичной, чем его профессиональная карьера. Первый брак с Валентиной ознаменовался рождением двух детей: сына Сергея и дочери Елены. В начале 90-х, когда Кашпировский достиг пика своей популярности, брак закончился разводом, после чего Валентина переехала в Канаду вместе с детьми. СМИ сообщали, что сын Кашпировского занялся боксом, а дочь пошла по стопам отца и стала врачом. Трагедия потрясла семью Кашпировских в 2018 году, когда Елена скончалась при загадочных обстоятельствах. Смерть дочери заставила Кашпировского прибегнуть к необычным ритуалам, таким как «привязка на Луну». В 1992 году Кашпировский вновь обрел семейное счастье, женившись на Ирине из Чехии, которая была его поклонницей и впоследствии стала помощницей. Однако этот брак также закончился разводом в 2003 году. Не унывая после двух неудачных браков, Анатолий нашел любовь в третий раз, женившись на Гулизар. С этой женщиной он продолжает делить жизнь до сих пор. Анатолий Кашпировский возобновил активную деятельность и продолжает привлекать аудиторию. С 2020 года он начал проводить лечебные сеансы в онлайн-формате на YouTube, а позже и вживую. Встречи с ним проходят в Центральном доме работников искусств в Москве, где билеты стартуют от 3,4 тысячи рублей, как указано на его сайте. Стоимость мест в первом ряду может достигать девяти тысяч рублей. На одно из мероприятий, которое рассчитано на 300 человек, пришло около двух третей зрителей, в основном пожилого возраста. Кашпировский выступал под музыку Баха, а его двухчасовая лекция включала темы, связанные со здоровьем, и демонстрацию «исцелений». Завершилось мероприятие просмотром архивных видеозаписей его сеансов. Некоторые из зрителей заявляли о положительном эффекте от сеансов Кашпировского, хотя никто не смог четко объяснить механизм их действия. Одна женщина приехала из Германии и утверждала, что избавилась от аллергии после сеансов. Другие гости рассказали о выздоровлениях от серьезных заболеваний. При полной заполненности зала Кашпировский может заработать около 1,5 миллиона рублей за одно мероприятие. В прошлом Кашпировский проводил телесеансы здоровья, в том числе с массовым гипнозом. Аренда помещения для его выступлений обходится от 60 тысяч рублей за событие продолжительностью до трех часов. В августе Кашпировский отметил свое 85-летие юбилейным вечером, на котором выступала группа «Балаган лимитед». Несмотря на популярность, бизнес не зарегистрирован на имя Кашпировского или имя его жены Гулизар Чалбашовой. Феномен коллективного эмоционального воздействия в психологии именуется как «заражение», сообщила эксперт из НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа, Ольга Валаева. Этот процесс подразумевает, что люди в группе влияют друг на друга не столько рационально, сколько через эмоциональное взаимодействие. Создаваемая атмосфера может провоцировать массовую истерию, в ходе которой люди «заряжаются» чувством эйфории от других участников. Такое состояние может привести к временному облегчению некоторых симптомов, например, уменьшению головной боли. Однако это может привести к ухудшению состояния в будущем и негативным долгосрочным последствиям. Кроме того, возникает риск возникновения зависимости от таких эмоциональных состояний, сравнимой с зависимостью от веществ. В случае серьезных заболеваний, например рака, подобное влияние может отвлечь пациентов от необходимого лечения и потери ценного времени. Михаил Болков, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, подчеркнул, что методы внушения не способны излечить аллергию. Он рассказал о временных эффектах измененного состояния сознания, которые могут влиять на восприимчивость к боли или аллергическим реакциям, но эти изменения не являются долговременными. По его мнению, лишь небольшая часть людей подвержена такому роду внушения. При этом даже кратковременное улучшение может привести к ложной уверенности в выздоровлении и последующему рецидиву заболевания при контакте с аллергеном. Психолог Наталья Наумова выдвинула предположение: стремление к вере в чудесные исцеления часто связано с желанием людей переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого и снизить уровень тревожности. Такая вера может быть также признаком нежелания принимать самостоятельные взрослые решения и брать на себя ответственность за свое здоровье и благополучие.