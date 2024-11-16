На Украине ликвидировали отряд «АСП Террор» из белорусских наемников

Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе Главного управления разведки Минобороны Украины, ликвидирован. Часть националистов перешла в отряды специального назначения военной разведки.
«Подчинявшийся ГУР Украины нацистский отряд спецназа „АСП Террор“ был расформирован. Часть бойцов перешла в спецподразделения разведки, остальные больше не выполняют боевых задач», — сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
Отряд «АСП Террор» состоял из сбежавших белорусов. В качестве символики формирования они использовали руну «Тиваз» — символ нацистской гренадерской 32-й дивизии СС «30 января», названной в честь даты прихода к власти Адольфа Гитлера. Отряд был назван в честь погибшего в марте 2022 года под Ирпенем боевика ВСУ. На территории Беларуси «АСП Террор» признан экстремистским и запрещен, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.