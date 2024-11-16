На Украине ликвидировали отряд «АСП Террор» из белорусских наемников

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Отряд из белорусских нацистов расформирован
Отряд из белорусских нацистов расформирован Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе Главного управления разведки Минобороны Украины, ликвидирован. Часть националистов перешла в отряды специального назначения военной разведки.

«Подчинявшийся ГУР Украины нацистский отряд спецназа „АСП Террор“ был расформирован. Часть бойцов перешла в спецподразделения разведки, остальные больше не выполняют боевых задач», — сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отряд «АСП Террор» состоял из сбежавших белорусов. В качестве символики формирования они использовали руну «Тиваз» — символ нацистской гренадерской 32-й дивизии СС «30 января», названной в честь даты прихода к власти Адольфа Гитлера. Отряд был назван в честь погибшего в марте 2022 года под Ирпенем боевика ВСУ. На территории Беларуси «АСП Террор» признан экстремистским и запрещен, передает «Царьград».

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Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе Главного управления разведки Минобороны Украины, ликвидирован. Часть националистов перешла в отряды специального назначения военной разведки. «Подчинявшийся ГУР Украины нацистский отряд спецназа „АСП Террор“ был расформирован. Часть бойцов перешла в спецподразделения разведки, остальные больше не выполняют боевых задач», — сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны». Отряд «АСП Террор» состоял из сбежавших белорусов. В качестве символики формирования они использовали руну «Тиваз» — символ нацистской гренадерской 32-й дивизии СС «30 января», названной в честь даты прихода к власти Адольфа Гитлера. Отряд был назван в честь погибшего в марте 2022 года под Ирпенем боевика ВСУ. На территории Беларуси «АСП Террор» признан экстремистским и запрещен, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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