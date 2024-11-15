15 ноября 2024

В России обсуждают переход ОГЭ на 100-балльную систему

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Также обсуждается использование результатов ОГЭ для отбора учащихся в колледжи Фото:

Рособрнадзор рассматривает возможность перехода на 100-балльную систему оценивания результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, также обсуждается использование результатов ОГЭ для отбора учащихся в профильные 10-е классы и для приема в колледжи. Пока не определены конкретные сроки введения этих изменений.

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«В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и прием в СПО по результатам ОГЭ», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора. Информацию передает ТАСС.

В ведомстве отметили растущую популярность программ среднего профессионального образования. Там подчеркнули важность регламентации приема на образовательные программы СПО для обеспечения прозрачности и предсказуемости процедур поступления.

Результаты ОГЭ, который сдают учащиеся 9-го класса, будут учитываться при поступлении в 10-й класс или профессиональные учебные заведения. Также предстоит изменение в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным и естественным наукам. В части ЕГЭ по литературе, к письменным заданиям, возможно, добавят устный компонент. Эти инициативы были предложены в рамках Всероссийского общественного обсуждения по вопросам улучшения системы государственной итоговой аттестации.

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Рособрнадзор рассматривает возможность перехода на 100-балльную систему оценивания результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, также обсуждается использование результатов ОГЭ для отбора учащихся в профильные 10-е классы и для приема в колледжи. Пока не определены конкретные сроки введения этих изменений. «В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и прием в СПО по результатам ОГЭ», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора. Информацию передает ТАСС. В ведомстве отметили растущую популярность программ среднего профессионального образования. Там подчеркнули важность регламентации приема на образовательные программы СПО для обеспечения прозрачности и предсказуемости процедур поступления. Результаты ОГЭ, который сдают учащиеся 9-го класса, будут учитываться при поступлении в 10-й класс или профессиональные учебные заведения. Также предстоит изменение в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным и естественным наукам. В части ЕГЭ по литературе, к письменным заданиям, возможно, добавят устный компонент. Эти инициативы были предложены в рамках Всероссийского общественного обсуждения по вопросам улучшения системы государственной итоговой аттестации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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