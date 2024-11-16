Курганский солист Табаков взял первое место на международном фестивале в Чечне

17 ноября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Солист получил диплом первой степени на фестивале в Чечне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Солист Курганской филармонии Павел Табаков получил диплом первой степени фестивале-конкурсе памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, который проходил в Грозном (Чеченская Республика). Об этом сообщили в курганском театрально-концертном объединении. «Поздравляем солиста Павла Табакова. Ему был присвоен диплом первой степени VII Международного фестиваля-конкурса памяти Народного артиста СССР Муслима Магомаева „Орфей“», — сообщили в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Курган приезжал режиссер Михаил Кукушкин с рабочей версией фильма «Маэстро». Зрители стали объектами наблюдения, а их реакция помогла режиссеру сделать выводы о впечатлении от тех или иных фрагментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солист Курганской филармонии Павел Табаков получил диплом первой степени фестивале-конкурсе памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, который проходил в Грозном (Чеченская Республика). Об этом сообщили в курганском театрально-концертном объединении. «Поздравляем солиста Павла Табакова. Ему был присвоен диплом первой степени VII Международного фестиваля-конкурса памяти Народного артиста СССР Муслима Магомаева „Орфей“», — сообщили в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Курган приезжал режиссер Михаил Кукушкин с рабочей версией фильма «Маэстро». Зрители стали объектами наблюдения, а их реакция помогла режиссеру сделать выводы о впечатлении от тех или иных фрагментов.