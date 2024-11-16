16 ноября 2024

Курганский солист Табаков взял первое место на международном фестивале в Чечне

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, микрофон
Солист получил диплом первой степени на фестивале в Чечне Фото:

Солист Курганской филармонии Павел Табаков получил диплом первой степени фестивале-конкурсе памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, который проходил в Грозном (Чеченская Республика). Об этом сообщили в курганском театрально-концертном объединении.

«Поздравляем солиста Павла Табакова. Ему был присвоен диплом первой степени VII Международного фестиваля-конкурса памяти Народного артиста СССР Муслима Магомаева „Орфей“», — сообщили в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что в Курган приезжал режиссер Михаил Кукушкин с рабочей версией фильма «Маэстро». Зрители стали объектами наблюдения, а их реакция помогла режиссеру сделать выводы о впечатлении от тех или иных фрагментов.

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Солист Курганской филармонии Павел Табаков получил диплом первой степени фестивале-конкурсе памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, который проходил в Грозном (Чеченская Республика). Об этом сообщили в курганском театрально-концертном объединении. «Поздравляем солиста Павла Табакова. Ему был присвоен диплом первой степени VII Международного фестиваля-конкурса памяти Народного артиста СССР Муслима Магомаева „Орфей“», — сообщили в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Курган приезжал режиссер Михаил Кукушкин с рабочей версией фильма «Маэстро». Зрители стали объектами наблюдения, а их реакция помогла режиссеру сделать выводы о впечатлении от тех или иных фрагментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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