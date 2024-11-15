В курганском городе установят новый уличный спорткомплекс

В Шадринске Курганской области в квартале от улицы Розы Люксембург до Володарского установят новый уличный спорткомплекс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В шадринском бору установят новый уличный спорткомплекс. К началу зимы в квартале от Розы Люксембург до Володарского смонтируют футбольные ворота, шведскую стенку, турники, кольца, брусья, наклонные доски для пресса и разноуровневые перекладины для отжиманий и подтягивания», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Старое оборудование будет частично демонтировано. Совместное решение было принято с учетом мнения активистов и спортивного сообщества. Стороны договорились заменить лишь турник, футбольные ворота и брусья, а остальные элементы, установленные в 2013 году, продолжат служить.
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