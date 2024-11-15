15 ноября 2024

В курганском городе установят новый уличный спорткомплекс

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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, турник, спортивная площадка, воркаут, благоустройство парка
Новый спорткомплекс установят к началу зимы Фото:

В Шадринске Курганской области в квартале от улицы Розы Люксембург до Володарского установят новый уличный спорткомплекс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В шадринском бору установят новый уличный спорткомплекс. К началу зимы в квартале от Розы Люксембург до Володарского смонтируют футбольные ворота, шведскую стенку, турники, кольца, брусья, наклонные доски для пресса и разноуровневые перекладины для отжиманий и подтягивания», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Старое оборудование будет частично демонтировано. Совместное решение было принято с учетом мнения активистов и спортивного сообщества. Стороны договорились заменить лишь турник, футбольные ворота и брусья, а остальные элементы, установленные в 2013 году, продолжат служить.

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В Шадринске Курганской области в квартале от улицы Розы Люксембург до Володарского установят новый уличный спорткомплекс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В шадринском бору установят новый уличный спорткомплекс. К началу зимы в квартале от Розы Люксембург до Володарского смонтируют футбольные ворота, шведскую стенку, турники, кольца, брусья, наклонные доски для пресса и разноуровневые перекладины для отжиманий и подтягивания», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Старое оборудование будет частично демонтировано. Совместное решение было принято с учетом мнения активистов и спортивного сообщества. Стороны договорились заменить лишь турник, футбольные ворота и брусья, а остальные элементы, установленные в 2013 году, продолжат служить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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