15 ноября 2024

Курганские кадеты попросили принять меры из-за выселения конного клуба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мемориальной доски памяти Владислава Шайдорова, ученика кадетской школы №75. Курган, кадеты
Кадеты попросили принять меры, так как не смогут заниматься в Левашово Фото:

В Кургане кадеты казачьих классов заявили, что не смогут ходить в конный клуб, если его перенесут из района Заозерного в Левашово. Дети также попросили принять меры. Ранее мэрия предлагала владельцам конного лагеря купить на торгах участок в Зайково или Левашово.

«Мы кадеты казачьих классов, в конном лагере занимаемся кавалерийской подготовкой. Наш клуб хотят перенести в Левашово, мы туда не сможем ходить. Просим принять меры», — сказали дети в видео, опубликованном в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор».

Сообщалось, что в Заозерном власти и застройщик хотят выселить конный клуб из-за строительство жилого комплекса. Курганский атаман Сергей Попов рассказал URA.RU, что в мэрии ему заявили о расторжении договора и предложили купить на торгах новую землю в Левашово или Зайково.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане кадеты казачьих классов заявили, что не смогут ходить в конный клуб, если его перенесут из района Заозерного в Левашово. Дети также попросили принять меры. Ранее мэрия предлагала владельцам конного лагеря купить на торгах участок в Зайково или Левашово. «Мы кадеты казачьих классов, в конном лагере занимаемся кавалерийской подготовкой. Наш клуб хотят перенести в Левашово, мы туда не сможем ходить. Просим принять меры», — сказали дети в видео, опубликованном в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор». Сообщалось, что в Заозерном власти и застройщик хотят выселить конный клуб из-за строительство жилого комплекса. Курганский атаман Сергей Попов рассказал URA.RU, что в мэрии ему заявили о расторжении договора и предложили купить на торгах новую землю в Левашово или Зайково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...