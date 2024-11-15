Курганские кадеты попросили принять меры из-за выселения конного клуба

В Кургане кадеты казачьих классов заявили, что не смогут ходить в конный клуб, если его перенесут из района Заозерного в Левашово. Дети также попросили принять меры. Ранее мэрия предлагала владельцам конного лагеря купить на торгах участок в Зайково или Левашово.
«Мы кадеты казачьих классов, в конном лагере занимаемся кавалерийской подготовкой. Наш клуб хотят перенести в Левашово, мы туда не сможем ходить. Просим принять меры», — сказали дети в видео, опубликованном в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор».
Сообщалось, что в Заозерном власти и застройщик хотят выселить конный клуб из-за строительство жилого комплекса. Курганский атаман Сергей Попов рассказал URA.RU, что в мэрии ему заявили о расторжении договора и предложили купить на торгах новую землю в Левашово или Зайково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!