Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор между российским лидером Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем проходил на русском языке через переводчика. Он также отметил, что диалог носил деловой характер и был весьма откровенным.
«Ну насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно, на ваш взгляд», — заявил Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Разговор опубликован в telegram-канале последнего. Официальный представитель Кремля также отметил, что разговор сучился по обоюдному согласию Путина и Шольца. Российский президент не раз изъявлял желание возобновить диалог, отметил Песков.
Телефонный разговор между лидерам России и Германии состоялся 15 ноября впервые спустя два года, передает «Национальная служба новостей». Главной темой переговоров стал украинский кризис и способы его разрешения. Путин напомнил Шольцу, что украинский кризис — последствие агрессивной политики Североатлантического альянса, которой блок следовал последние годы, передает «Царьград». Лидер Украины Владимир Зеленский выразил недовольство и назвал звонок канцлера «ящиком Пандоры», передает деловое издание «Взгляд».
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