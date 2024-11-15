15 ноября 2024

В курганском СК предупредили об опасности из-за понижения температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
На водоемах начал появляться лед Фото:

Жители Курганской области должны соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед, который начал появляться на водоемах из-за понижения температуры. Об этом заявили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В связи с понижением температуры на водоемах Курганской области начал появляться первый лед. Жителям региона следует соблюдать правила безопасного поведения и не выходить на тонкий лед. Родители должны объяснить детям, что игры на льду недопустимы, а также интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время», — сообщили на сайте ведомства.

Сообщалось, что в Курганской области прогнозируется усиление ветра в конце выходных. В регионе 17 ноября ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

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Жители Курганской области должны соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед, который начал появляться на водоемах из-за понижения температуры. Об этом заявили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В связи с понижением температуры на водоемах Курганской области начал появляться первый лед. Жителям региона следует соблюдать правила безопасного поведения и не выходить на тонкий лед. Родители должны объяснить детям, что игры на льду недопустимы, а также интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время», — сообщили на сайте ведомства. Сообщалось, что в Курганской области прогнозируется усиление ветра в конце выходных. В регионе 17 ноября ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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