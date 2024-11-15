В курганском СК предупредили об опасности из-за понижения температуры

Жители Курганской области должны соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед, который начал появляться на водоемах из-за понижения температуры. Об этом заявили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«В связи с понижением температуры на водоемах Курганской области начал появляться первый лед. Жителям региона следует соблюдать правила безопасного поведения и не выходить на тонкий лед. Родители должны объяснить детям, что игры на льду недопустимы, а также интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время», — сообщили на сайте ведомства.
Сообщалось, что в Курганской области прогнозируется усиление ветра в конце выходных. В регионе 17 ноября ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!