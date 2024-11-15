В мэрии курганскому атаману выдвинули новое предложение по конному клубу

Владельцам конного клуба в Кургане предложили купить новый участок

16 ноября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Конный клуб хотят снести для строительства жилого комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мэрии Кургана владельцам конного клуба, который хотят снести в районе Заозерном, предложили купить новый участок в Левашово или Зайково. Об этом URA.RU рассказал курганский атаман Сергей Попов. «Во время нашего разговора у меня случайно включился диктофон. Чиновники заявили, что мы мешаем. Они нам могли предложить участок в четвертом или седьмом микрорайоне, но взамен этого сказали, что мы можем купить через торги землю в Левашово или Зайково. Они нам говорят: „Мы здесь расторгнем договор, а участок вы можете купить вот в этих двух местах“. За эти дни с нами на связь никто не выходил для решения проблемы», — рассказал Попов. Атаман добавил, что у конного клуба нет денег на покупку другой территории на торгах. Сергей Попов подчеркнул, что из-за переноса конюшни в Левашово или Зайково туда никто не будет ходить. «К нам ходят все из школ и садиков, для детей постоянно проходят мероприятия. Люди говорят, что клуб должен быть в Заозерном — дети вышли из домов и спокойно пешком дошли. За город никто не будет ходить», — заявил атаман. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу администрации Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Сообщалось, что в Заозерном тюменский застройщик и местные власти хотят выселить конный лагерь из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черного. Мэрия заявила, что не занимается выселением конного лагеря, а в случае необходимости власти «готовы предоставить новый участок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Кургана владельцам конного клуба, который хотят снести в районе Заозерном, предложили купить новый участок в Левашово или Зайково. Об этом URA.RU рассказал курганский атаман Сергей Попов. «Во время нашего разговора у меня случайно включился диктофон. Чиновники заявили, что мы мешаем. Они нам могли предложить участок в четвертом или седьмом микрорайоне, но взамен этого сказали, что мы можем купить через торги землю в Левашово или Зайково. Они нам говорят: „Мы здесь расторгнем договор, а участок вы можете купить вот в этих двух местах“. За эти дни с нами на связь никто не выходил для решения проблемы», — рассказал Попов. Атаман добавил, что у конного клуба нет денег на покупку другой территории на торгах. Сергей Попов подчеркнул, что из-за переноса конюшни в Левашово или Зайково туда никто не будет ходить. «К нам ходят все из школ и садиков, для детей постоянно проходят мероприятия. Люди говорят, что клуб должен быть в Заозерном — дети вышли из домов и спокойно пешком дошли. За город никто не будет ходить», — заявил атаман. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу администрации Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа новость будет дополнена. Сообщалось, что в Заозерном тюменский застройщик и местные власти хотят выселить конный лагерь из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черного. Мэрия заявила, что не занимается выселением конного лагеря, а в случае необходимости власти «готовы предоставить новый участок».