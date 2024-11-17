Конфликт между Россией и Украиной закончится сразу же после прихода новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.
«Правда», — написал Маск в соцсети Х под публикацией New York Post. В ней было написано, что конфликт на Украине может закончиться с приходом Трампа к власти.
Трамп неоднократно говорил, что способен урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают это обещание слишком «голословным». Трамп не раз критиковал подход США к конфликту и негативно отзывался о лидере Украины Владимире Зеленском, назвав его «великим торгашом», чьи визиты заканчиваются многомиллиардной помощью от США. Газета The Washington Post писала, что план Трампа по завершению конфликта включает в себя территориальные уступки в пользу России, передает «Царьград».
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирным предложением. Он заявил о готовности прекратить огонь после вывода украинских войск из новых российских регионов. Он также настоял на том, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный статус. Путин упомянул и отмену санкций.
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