Маск определил, когда закончится СВО на Украине

Маск: конфликт на Украине закончится с приходом Трампа к власти в США
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Илон Маск выразил мнение, что завершить конфликт на Украине может только Трамп
Илон Маск выразил мнение, что завершить конфликт на Украине может только Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Россией и Украиной закончится сразу же после прихода новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.

«Правда», — написал Маск в соцсети Х под публикацией New York Post. В ней было написано, что конфликт на Украине может закончиться с приходом Трампа к власти.

Трамп неоднократно говорил, что способен урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают это обещание слишком «голословным». Трамп не раз критиковал подход США к конфликту и негативно отзывался о лидере Украины Владимире Зеленском, назвав его «великим торгашом», чьи визиты заканчиваются многомиллиардной помощью от США. Газета The Washington Post писала, что план Трампа по завершению конфликта включает в себя территориальные уступки в пользу России, передает «Царьград».

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирным предложением. Он заявил о готовности прекратить огонь после вывода украинских войск из новых российских регионов. Он также настоял на том, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный статус. Путин упомянул и отмену санкций.

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Конфликт между Россией и Украиной закончится сразу же после прихода новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск. «Правда», — написал Маск в соцсети Х под публикацией New York Post. В ней было написано, что конфликт на Украине может закончиться с приходом Трампа к власти. Трамп неоднократно говорил, что способен урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают это обещание слишком «голословным». Трамп не раз критиковал подход США к конфликту и негативно отзывался о лидере Украины Владимире Зеленском, назвав его «великим торгашом», чьи визиты заканчиваются многомиллиардной помощью от США. Газета The Washington Post писала, что план Трампа по завершению конфликта включает в себя территориальные уступки в пользу России, передает «Царьград». В июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирным предложением. Он заявил о готовности прекратить огонь после вывода украинских войск из новых российских регионов. Он также настоял на том, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный статус. Путин упомянул и отмену санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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