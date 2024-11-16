16 ноября 2024

Россияне обнаружили личинки паразитов в крупнейших продуктовых магазинах страны

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Роспотребнадзор по Москве проводит проверку рыбных консервов
Роспотребнадзор по Москве проводит проверку рыбных консервов Фото:

Роспотребнадзор по Москве проводит тщательную проверку рыбных консервов после сообщений о наличии личинок паразитов. Специалисты изучают информацию, распространенную в интернете, касательно продукции в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Дикси».

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли 'Пятерочка' и 'Дикси'. Согласно протоколу испытаний от 11 ноября 2024 года ... по результатам испытаний пищевой продукции: „Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная“, личинки паразитов в живом виде не обнаружены, обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Цитату передает ТАСС.

Протокол испытаний был направлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» для дальнейшей оценки. В рамках мониторинга пяти торговых организаций «Пятерочка» и пяти магазинов «Дикси» обнаружено, что продукция ООО «Дефриз» в настоящее время не реализуется. Информация о возможных нарушениях производителя была направлена Роспотребнадзору по Приморскому краю для рассмотрения.

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Роспотребнадзор по Москве проводит тщательную проверку рыбных консервов после сообщений о наличии личинок паразитов. Специалисты изучают информацию, распространенную в интернете, касательно продукции в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Дикси». «Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли 'Пятерочка' и 'Дикси'. Согласно протоколу испытаний от 11 ноября 2024 года ... по результатам испытаний пищевой продукции: „Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная“, личинки паразитов в живом виде не обнаружены, обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Цитату передает ТАСС. Протокол испытаний был направлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» для дальнейшей оценки. В рамках мониторинга пяти торговых организаций «Пятерочка» и пяти магазинов «Дикси» обнаружено, что продукция ООО «Дефриз» в настоящее время не реализуется. Информация о возможных нарушениях производителя была направлена Роспотребнадзору по Приморскому краю для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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