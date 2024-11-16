16 ноября 2024

Трассу «Пермь — Екатеринбург» занесет снегом

В воскресенье вечером на автодороге Р-242 ожидаются осадки в виде снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей предупредили об ухудшении погоды
Водителей предупредили об ухудшении погоды Фото:

Трассу Пермь-Екатеринбург в ближайшие сутки может занести снегом, так как вечером 17 ноября ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«17 ноября на автодороге Р-242 ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, сохраняются ориентировочно до 14:00. Прогнозируется понижение температуры до -4 градусов в утренние часы», — пишет telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воскресенье обильные осадки на северо-востоке края продолжатся в виде мокрого снега. Однако в понедельник на фоне усиления затока тепла вместо снега возможен дождь.

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Трассу Пермь-Екатеринбург в ближайшие сутки может занести снегом, так как вечером 17 ноября ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «17 ноября на автодороге Р-242 ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, сохраняются ориентировочно до 14:00. Прогнозируется понижение температуры до -4 градусов в утренние часы», — пишет telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воскресенье обильные осадки на северо-востоке края продолжатся в виде мокрого снега. Однако в понедельник на фоне усиления затока тепла вместо снега возможен дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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