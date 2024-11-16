Трассу «Пермь — Екатеринбург» занесет снегом

Водителей предупредили об ухудшении погоды
Трассу Пермь-Екатеринбург в ближайшие сутки может занести снегом, так как вечером 17 ноября ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«17 ноября на автодороге Р-242 ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, сохраняются ориентировочно до 14:00. Прогнозируется понижение температуры до -4 градусов в утренние часы», — пишет telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воскресенье обильные осадки на северо-востоке края продолжатся в виде мокрого снега. Однако в понедельник на фоне усиления затока тепла вместо снега возможен дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!