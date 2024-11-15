Пермячка, снявшаяся в шоу «Беременна в 16», ждет второго ребенка

Пермячка Виктория Оборина, которая снялась в шоу «Беременна в 16», заявила, что ждет второго ребенка. Девушка показала снимки УЗИ в своих социальных сетях.
«За долгое время после шоу многое произошло. У меня появился новый молодой человек, с которым мы в отношениях всего пару месяцев. Самая главная новость, которую я хочу сказать: я беременна во второй раз. Это не хайп!» — поделилась пермячка.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в феврале 2024 года Оборина уже заявляла о второй беременности, однако никак это не подтвердила. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.
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