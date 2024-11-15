15 ноября 2024

Пермячка, снявшаяся в шоу «Беременна в 16», ждет второго ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка поделилась снимками УЗИ в своих соцсетях
Девушка поделилась снимками УЗИ в своих соцсетях Фото:

Пермячка Виктория Оборина, которая снялась в шоу «Беременна в 16», заявила, что ждет второго ребенка. Девушка показала снимки УЗИ в своих социальных сетях.

«За долгое время после шоу многое произошло. У меня появился новый молодой человек, с которым мы в отношениях всего пару месяцев. Самая главная новость, которую я хочу сказать: я беременна во второй раз. Это не хайп!» — поделилась пермячка.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в феврале 2024 года Оборина уже заявляла о второй беременности, однако никак это не подтвердила. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.

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Пермячка Виктория Оборина, которая снялась в шоу «Беременна в 16», заявила, что ждет второго ребенка. Девушка показала снимки УЗИ в своих социальных сетях. «За долгое время после шоу многое произошло. У меня появился новый молодой человек, с которым мы в отношениях всего пару месяцев. Самая главная новость, которую я хочу сказать: я беременна во второй раз. Это не хайп!» — поделилась пермячка. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в феврале 2024 года Оборина уже заявляла о второй беременности, однако никак это не подтвердила. Эфир шоу «Беременная в 16» с участием Обориной показали осенью 2023 года. Молодым девушкам она советовала не бояться рожать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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