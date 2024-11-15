15 ноября 2024

Пермская прокуратура выявила нарушения лесного законодательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение нарушений на контроле природоохранной прокуратуры
Устранение нарушений на контроле природоохранной прокуратуры Фото:

Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства в Пермском крае. Учреждения, находящиеся в зоне ответственности Министерства природных ресурсов Пермского края, просрочили ряд госзаданий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Установлено, что восемь грузовых автомобилей повышенной проходимости, полученные Пермским лесопожарным центром, не поставили на учет и не использовали при тушении. Лесопатологические обследования лесных участков, определенных государственных заданием, не были проведены. Устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура», — сказано в сообщении.

Кроме этого, не соблюдались сроки размещения обязательной информации в единой информационной системе. После проверки руководителям учреждений внесены представления. Они полностью удовлетворены.

Корреспондент URA.RU сделал запрос пресс-секретарю Минприроды Прикамья. Ответ ожидается.

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Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства в Пермском крае. Учреждения, находящиеся в зоне ответственности Министерства природных ресурсов Пермского края, просрочили ряд госзаданий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. «Установлено, что восемь грузовых автомобилей повышенной проходимости, полученные Пермским лесопожарным центром, не поставили на учет и не использовали при тушении. Лесопатологические обследования лесных участков, определенных государственных заданием, не были проведены. Устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура», — сказано в сообщении. Кроме этого, не соблюдались сроки размещения обязательной информации в единой информационной системе. После проверки руководителям учреждений внесены представления. Они полностью удовлетворены. Корреспондент URA.RU сделал запрос пресс-секретарю Минприроды Прикамья. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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