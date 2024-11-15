Пермская прокуратура выявила нарушения лесного законодательства

Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства в Пермском крае. Учреждения, находящиеся в зоне ответственности Министерства природных ресурсов Пермского края, просрочили ряд госзаданий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«Установлено, что восемь грузовых автомобилей повышенной проходимости, полученные Пермским лесопожарным центром, не поставили на учет и не использовали при тушении. Лесопатологические обследования лесных участков, определенных государственных заданием, не были проведены. Устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура», — сказано в сообщении.
Кроме этого, не соблюдались сроки размещения обязательной информации в единой информационной системе. После проверки руководителям учреждений внесены представления. Они полностью удовлетворены.
Корреспондент URA.RU сделал запрос пресс-секретарю Минприроды Прикамья. Ответ ожидается.
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