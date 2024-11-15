15 ноября 2024

Губахинец пожаловался главе пермского следкома на невыплату сверхурочных

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездной прием состоялся 13 ноября
Выездной прием состоялся 13 ноября Фото:

Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел выездной личный прием граждан. Местные жители города Губахи смогли обратиться к нему по вопросам невыплаты заработной платы и защиты их прав. Один из губахинцев пожаловался на невыплату средств за сверхурочную работу.

«На личный прием к руководителю управления обратился бывший сотрудник одного из учреждений города. Он сообщил о невыплате за сверхурочную работу в выходные и праздники», — сообщается в соцсетях ведомства.

Выездной прием состоялся 13 ноября 2024 года. В ходе личного приема руководитель следкома отметил, что процессуальные проверки по вопросу невыплаты заработной платы находятся на особом контроле регионального ведомства.

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Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел выездной личный прием граждан. Местные жители города Губахи смогли обратиться к нему по вопросам невыплаты заработной платы и защиты их прав. Один из губахинцев пожаловался на невыплату средств за сверхурочную работу. «На личный прием к руководителю управления обратился бывший сотрудник одного из учреждений города. Он сообщил о невыплате за сверхурочную работу в выходные и праздники», — сообщается в соцсетях ведомства. Выездной прием состоялся 13 ноября 2024 года. В ходе личного приема руководитель следкома отметил, что процессуальные проверки по вопросу невыплаты заработной платы находятся на особом контроле регионального ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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