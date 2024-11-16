Команда педагогического вуза Перми обучила русскому языку 300 жителей Намибии

Специалисты Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГПУ) закончили обучать африканцев русскому языку. Первыми выпускниками Центра открытого образования стали 300 жителей Намибии, передает пресс-служба вуза.
«Центр открытого образования на русском языке открылся на базе Международного университета менеджмента в столице Намибии (Виндхук) в августе. По итогу 300 местных жителей получили сертификаты», — написано на сайте ПГПУ.
Миссия центра заключалась в знакомстве жителей Намибии с историей и традициями РФ, культурой и достижениями страны через овладение русским языком. Педагоги вернулись в Пермь вечером 16 ноября.
О планах по созданию центров образования в Ботсване и Намибии открыто заговорили в прошлом году. В июле ректор ПГПУ. Константин Егоров улетел в Африку на переговоры. Проект был реализован при участии Минпросвещения РФ, Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Посольства России в Республике Намибия.
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