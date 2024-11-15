В Перми в разгаре театральный фестиваль «МОНОfest», в кино можно насладиться как классикой, так и современными фильмами, а также узнать новое о творчестве великих режиссеров. Выставочные залы ждут гостей на новые экспозиции, а для трамваи предлагают изучить город. Афиша выходных в подборке URA.RU.
Театр
XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» открылся в Кудымкаре и уже приехал в Пермь. В пятницу, субботу и воскресенье показы пройдут в Доме актера, «Сцене Молот», театре «Балет Евгения Панфилова». На момент публикации билеты еще доступны на несколько спектаклей. Успевайте.
Кино
Пермская синематека воскресенье посвящает Бернардо Бертолуччи. Днем здесь пройдет открытая лекция «Поэтика и провокация: мир Бернардо Бертолуччи», а вечером спецпоказ отреставрированного шедевра режиссера «Конформист» (18+). Одно из ключевых произведений мирового кинематографа, оказавшее огромное влияние на развитие киноязыка, покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
В частной филармонии «Триумф» 17 ноября двери откроет клуб «Кино, вино и домино». Посетители смогут не только посмотреть музыкальную комедию Леонарда Абрахамсона «Фрэнк» (18+), но обсудить ее. Экспертами клуба в этот раз станут психолог Николай Стрелков и музыкант Иван Степанов.
Выставка
Галерея «Пермский период» приглашает на выставку работ иконописца и египтолога Михаила Потапова. Более 50 уникальных работ разместились в зале выставочного центра. Это портреты фараона Эхнатона, Нефертити, членов их семьи, а также фаюмские портреты и иконописные работы мастера.
Трамвай
Выходной день можно провести и в трамвае. Но не просто как пассажир, а как исследователь. Авторы проекта «Линии наблюдения» превратили «Львят»» в настоящие квеструмы. С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, можно прослушать экскурсию, подкаст или саундтрек. А линзы, установленные на окнах, покажут пассажирам город совсем иным.
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