15 ноября 2024

Пермская художественная галерея победила во Всероссийском конкурсе

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Пермская галерея победила в номинации «Музей — детям»
Пермская галерея победила в номинации «Музей — детям» Фото:

Пермская художественная галерея победила во Всероссийском конкурсе «Музейный Олимп». Музейный педагог Ксения Зубакина, которая является одним из кураторов проекта, получила награду в Гатчине. Об этом сообщается в соцсетях музея.

«В Музее-заповеднике „Гатчина“ прошла торжественная церемония награждения. Цикл выставок для детей Пермской художественной галереи „Химия искусства“ победил в номинации „Музей — детям“. Это совместный проект галереи и компании „Метафракс Групп“. За пять лет было создано пять выставок, которые рассказывают об искусстве наглядно и увлекательно, с заботой о посетителе вне зависимости от его возраста, знаний и опыта», — пишут в группе музея «ВКонтакте».

Конкурс «Музейный Олимп» проводится в Санкт-Петербурге с 2009 года. В этом году он впервые вышел на всероссийский уровень. В конкурсе участвовали 127 музейных организаций.

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Пермская художественная галерея победила во Всероссийском конкурсе «Музейный Олимп». Музейный педагог Ксения Зубакина, которая является одним из кураторов проекта, получила награду в Гатчине. Об этом сообщается в соцсетях музея. «В Музее-заповеднике „Гатчина“ прошла торжественная церемония награждения. Цикл выставок для детей Пермской художественной галереи „Химия искусства“ победил в номинации „Музей — детям“. Это совместный проект галереи и компании „Метафракс Групп“. За пять лет было создано пять выставок, которые рассказывают об искусстве наглядно и увлекательно, с заботой о посетителе вне зависимости от его возраста, знаний и опыта», — пишут в группе музея «ВКонтакте». Конкурс «Музейный Олимп» проводится в Санкт-Петербурге с 2009 года. В этом году он впервые вышел на всероссийский уровень. В конкурсе участвовали 127 музейных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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