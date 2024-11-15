Пермская художественная галерея победила во Всероссийском конкурсе «Музейный Олимп». Музейный педагог Ксения Зубакина, которая является одним из кураторов проекта, получила награду в Гатчине. Об этом сообщается в соцсетях музея.
«В Музее-заповеднике „Гатчина“ прошла торжественная церемония награждения. Цикл выставок для детей Пермской художественной галереи „Химия искусства“ победил в номинации „Музей — детям“. Это совместный проект галереи и компании „Метафракс Групп“. За пять лет было создано пять выставок, которые рассказывают об искусстве наглядно и увлекательно, с заботой о посетителе вне зависимости от его возраста, знаний и опыта», — пишут в группе музея «ВКонтакте».
Конкурс «Музейный Олимп» проводится в Санкт-Петербурге с 2009 года. В этом году он впервые вышел на всероссийский уровень. В конкурсе участвовали 127 музейных организаций.
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