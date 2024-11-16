Губернатор Махонин пообещал открыть в Перми центр для ТОСов

В Перми будет сформирован единый центр для ТОСов. Он должен стать площадкой для собраний, обучений и консультаций, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями территориального самоуправления.
«Обещал открыть для ТОСов центр, который станет „домом“ для собраний, обучений, получения методических и правовых консультаций. Дал поручения профильным ведомствам проработать вопросы, которые поступили сегодня», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Сейчас в крае функционирует 672 ТОСа, которые помогают жителям реализовывать масштабные инициативы на местах. Губернатор отметил важность появления центра поддержки в рамках развития этого гражданского института.
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