16 ноября 2024
15 ноября 2024

Губернатор Махонин пообещал открыть в Перми центр для ТОСов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин встретился с представителями территориального самоуправления
Дмитрий Махонин встретился с представителями территориального самоуправления Фото:

В Перми будет сформирован единый центр для ТОСов. Он должен стать площадкой для собраний, обучений и консультаций, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями территориального самоуправления.

«Обещал открыть для ТОСов центр, который станет „домом“ для собраний, обучений, получения методических и правовых консультаций. Дал поручения профильным ведомствам проработать вопросы, которые поступили сегодня», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Сейчас в крае функционирует 672 ТОСа, которые помогают жителям реализовывать масштабные инициативы на местах. Губернатор отметил важность появления центра поддержки в рамках развития этого гражданского института.

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В Перми будет сформирован единый центр для ТОСов. Он должен стать площадкой для собраний, обучений и консультаций, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями территориального самоуправления. «Обещал открыть для ТОСов центр, который станет „домом“ для собраний, обучений, получения методических и правовых консультаций. Дал поручения профильным ведомствам проработать вопросы, которые поступили сегодня», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Сейчас в крае функционирует 672 ТОСа, которые помогают жителям реализовывать масштабные инициативы на местах. Губернатор отметил важность появления центра поддержки в рамках развития этого гражданского института.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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