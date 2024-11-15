Инцест, демоны и воскрешение матери: анонимная колонка пермского психолога о запросах клиентов

Пермяк, чтобы не ходить на работу, оправдался запретом демона

16 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Психолог рассказал с чем к нему приходят люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В эпоху СССР граждане страны посещали психолога или психотерапевта лишь в крайнем случае. Тогда это считалось чем-то зазорным. Однако сейчас ситуация изменилась. Пациенты приходят к психологам с совершенно разными проблемами и запросами. Один из известных пермских психологов рассказал URA.RU, с чем ему приходится сталкиваться по долгу службы. Об инцесте, внутренних «демонах» и переживаниях криминальных авторитетов — читайте в анонимной колонке. Демон внутри Как-то раз ко мне на сеанс пришел мужчина. Сказал, что в нем сидит демон, который запрещает ему работать. Мужчине на тот момент было 35 лет. Он регулярно проходил обследования у психиатров. Я погрузил пациента в гипноз и выяснилось, что никакого демона в нем нет. Оказалось, что мужчина просто не хочет работать. Сам себе трудиться запрещает, а всю вину перекладывает на мифическое существо. Предложил ему исправить ситуацию, но тот отказался. Ему выгодно находиться в такой позиции — придумывать самому себе самые невероятные оправдания. Воскресить маму Был на моем сеансе известный ученый с научными степенями. У него умерла мама, а он был к ней очень привязан. Где-то прочитал, что можно воскресить человека и пришел ко мне с этим запросом. Предлагал миллионы рублей, готов был даже квартиру продать. Мне удалось убедить его, что воскресить мать не получится. У этого профессора весь смысл жизни был в маме, при этом его эмоциональный интеллект был на уровне 7-летнего ребенка. Проработали с ним горечь утраты, нашли новый смысл жизни и все у профессора наладилось. Криминальные авторитеты Приходят за помощью и те, кто занимается незаконными делами в жизни. Им ведь тоже нужна помощь. Один авторитет приходил, рассказывал, как в 90-е людей убивал и чем вообще тогда занимался. Проработали с ним его запрос. Теперь он занят целительством и людям помогает. Другой приходил, тоже в процессе сеанса выяснилось, что он с криминальным прошлым. Этот уже решал проблемы в семье. И, да, работать с ними не страшно. Они такие же люди, как и все остальные. Со своими проблемами и запросами. Платят они, кстати, по обычному ценнику, чаевые не оставляют, в этом нет необходимости. Решение восьмилетней проблемы за сеанс Однажды на сеанс пришел мужчина. Он в течение восьми лет пытался решить свою проблему. Врачи его даже не выслушивали, а прописывали сильнодействующие таблетки, после чего держали в стационаре. За все это время ни один врач не уделил ему даже 30 минут. Оказалось, что мужчина не умеет выплескивать свои эмоции конструктивно, долго копит их в себе, а потом они выходят через ярость и истерики. Проблему решили за один сеанс. Медпрепараты пациенту больше не нужны. Мать и сын Однажды ко мне на прием пришла женщина. От нее ушел муж, оставив ее с сыном. Пермячка разочаровалась в мужчинах и не стала больше ни с кем встречаться. Тем временем сын рос, стал интересоваться девушками, а мама начала ревновать. В итоге она совратила собственного ребенка… В результате они вместе живут как муж и жена. Личная реакция Большинство историй обычному человеку могут показаться неприятными или выходящими за рамки этики, но психологи привыкают к такому. Нас учат принимать различные истории и помогать людям, а не осуждать их. С годами начинается профессиональная деформация и уже почти ничего не может удивить или шокировать. Данная колонка — это личный опыт автора. Опубликованный рассказ не несет цели унизить пациентов психологов. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эпоху СССР граждане страны посещали психолога или психотерапевта лишь в крайнем случае. Тогда это считалось чем-то зазорным. Однако сейчас ситуация изменилась. Пациенты приходят к психологам с совершенно разными проблемами и запросами. Один из известных пермских психологов рассказал URA.RU, с чем ему приходится сталкиваться по долгу службы. Об инцесте, внутренних «демонах» и переживаниях криминальных авторитетов — читайте в анонимной колонке. Как-то раз ко мне на сеанс пришел мужчина. Сказал, что в нем сидит демон, который запрещает ему работать. Мужчине на тот момент было 35 лет. Он регулярно проходил обследования у психиатров. Я погрузил пациента в гипноз и выяснилось, что никакого демона в нем нет. Оказалось, что мужчина просто не хочет работать. Сам себе трудиться запрещает, а всю вину перекладывает на мифическое существо. Предложил ему исправить ситуацию, но тот отказался. Ему выгодно находиться в такой позиции — придумывать самому себе самые невероятные оправдания. Был на моем сеансе известный ученый с научными степенями. У него умерла мама, а он был к ней очень привязан. Где-то прочитал, что можно воскресить человека и пришел ко мне с этим запросом. Предлагал миллионы рублей, готов был даже квартиру продать. Мне удалось убедить его, что воскресить мать не получится. У этого профессора весь смысл жизни был в маме, при этом его эмоциональный интеллект был на уровне 7-летнего ребенка. Проработали с ним горечь утраты, нашли новый смысл жизни и все у профессора наладилось. Приходят за помощью и те, кто занимается незаконными делами в жизни. Им ведь тоже нужна помощь. Один авторитет приходил, рассказывал, как в 90-е людей убивал и чем вообще тогда занимался. Проработали с ним его запрос. Теперь он занят целительством и людям помогает. Другой приходил, тоже в процессе сеанса выяснилось, что он с криминальным прошлым. Этот уже решал проблемы в семье. И, да, работать с ними не страшно. Они такие же люди, как и все остальные. Со своими проблемами и запросами. Платят они, кстати, по обычному ценнику, чаевые не оставляют, в этом нет необходимости. Однажды на сеанс пришел мужчина. Он в течение восьми лет пытался решить свою проблему. Врачи его даже не выслушивали, а прописывали сильнодействующие таблетки, после чего держали в стационаре. За все это время ни один врач не уделил ему даже 30 минут. Оказалось, что мужчина не умеет выплескивать свои эмоции конструктивно, долго копит их в себе, а потом они выходят через ярость и истерики. Проблему решили за один сеанс. Медпрепараты пациенту больше не нужны. Однажды ко мне на прием пришла женщина. От нее ушел муж, оставив ее с сыном. Пермячка разочаровалась в мужчинах и не стала больше ни с кем встречаться. Тем временем сын рос, стал интересоваться девушками, а мама начала ревновать. В итоге она совратила собственного ребенка… В результате они вместе живут как муж и жена. Большинство историй обычному человеку могут показаться неприятными или выходящими за рамки этики, но психологи привыкают к такому. Нас учат принимать различные истории и помогать людям, а не осуждать их. С годами начинается профессиональная деформация и уже почти ничего не может удивить или шокировать. Данная колонка — это личный опыт автора. Опубликованный рассказ не несет цели унизить пациентов психологов. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.