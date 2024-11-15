Житель Перми пожаловался на ужасное состояние подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. В подъезде нет входной двери, а в разбитые окна задувает ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Житель Перми рассказал, что неоднократно обращался в компанию „Самоуправление“ по поводу ремонта в подъезде. В организации ответили, что уже приезжали в дом и проводили работы. Тем не менее состояние подъезда не улучшилось. Нет входной двери, со стен отваливается штукатурка, а из-за выбитых окон очень холодно», — сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.
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