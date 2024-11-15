15 ноября 2024

«Как в страшном фильме»: пермяк пожаловался на ужасное состояние подъезда. Фото

Житель Перми показал ужасный подъезд, в котором не хотят проводить ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В подъезде нет даже входной двери
В подъезде нет даже входной двери Фото:

Житель Перми пожаловался на ужасное состояние подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. В подъезде нет входной двери, а в разбитые окна задувает ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости».

«Житель Перми рассказал, что неоднократно обращался в компанию „Самоуправление“ по поводу ремонта в подъезде. В организации ответили, что уже приезжали в дом и проводили работы. Тем не менее состояние подъезда не улучшилось. Нет входной двери, со стен отваливается штукатурка, а из-за выбитых окон очень холодно», — сказано в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми пожаловался на ужасное состояние подъезда в доме на бульваре Гагарина, 81/4. В подъезде нет входной двери, а в разбитые окна задувает ветер. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно, новости». «Житель Перми рассказал, что неоднократно обращался в компанию „Самоуправление“ по поводу ремонта в подъезде. В организации ответили, что уже приезжали в дом и проводили работы. Тем не менее состояние подъезда не улучшилось. Нет входной двери, со стен отваливается штукатурка, а из-за выбитых окон очень холодно», — сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...