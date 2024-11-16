16 ноября 2024
15 ноября 2024

В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации жителем Верещагинского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемонию прощания с прикамским бойцом проведут 18 ноября
Церемонию прощания с прикамским бойцом проведут 18 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб оператор мотострелкового взвода из Пермского края Вячеслав Шистеров. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Вячеслав Шистеров — рядовой, оператор мотострелкового взвода мотострелковой роты погиб 4 ноября 2024 года. Наши глубокие соболезнования супруге Ольге Александровне, сыновьям Кириллу и Михаилу, всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился в августе 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После школы он получил специальность плотника деревообработки. В дальнейшем работал в сфере лесопромышленного комплекса. Военнослужащего отпоют 18 ноября.

Вячеслава Шистерова не стало в начале ноября
Вячеслава Шистерова не стало в начале ноября
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В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб оператор мотострелкового взвода из Пермского края Вячеслав Шистеров. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «Вячеслав Шистеров — рядовой, оператор мотострелкового взвода мотострелковой роты погиб 4 ноября 2024 года. Наши глубокие соболезнования супруге Ольге Александровне, сыновьям Кириллу и Михаилу, всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец родился в августе 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После школы он получил специальность плотника деревообработки. В дальнейшем работал в сфере лесопромышленного комплекса. Военнослужащего отпоют 18 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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