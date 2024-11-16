В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации жителем Верещагинского округа

В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб оператор мотострелкового взвода из Пермского края Вячеслав Шистеров. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«Вячеслав Шистеров — рядовой, оператор мотострелкового взвода мотострелковой роты погиб 4 ноября 2024 года. Наши глубокие соболезнования супруге Ольге Александровне, сыновьям Кириллу и Михаилу, всем родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский боец родился в августе 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После школы он получил специальность плотника деревообработки. В дальнейшем работал в сфере лесопромышленного комплекса. Военнослужащего отпоют 18 ноября.
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