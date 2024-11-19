Сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины готовили с 2005 года специалисты НАТО. Об этом сообщил полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Александр Мазур.
«Подготовку ГУРа тоже ввели иностранцы. Как работала система ГУР? Это полностью с 2005 года заброска и, так сказать, на базах НАТО осуществляли подготовку людей <...> Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро, ядро этих офицеров ГУРовских», — рассказал Александр Мазур в беседе с РИА Новости. Он сослался на слова бывших коллег из СБУ, перешедших в службу разведки. По словам полковника, подготовка велась небольшими группами, по 3-5 человек.
Мазур был старшим инспектором в одной из инспекций центрального управления СБУ, в 2013 вышел в отставку, но продолжал оказывать службе конфиденциальное содействие по ситуации в ДНР. В октябре 2024 года Верховный Суд ДНР вынес приговор Мазуру за шпионаж по материалам УФСБ России.
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