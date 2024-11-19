Песков: Россия не будет танцевать танго в одиночку в отношениях с США

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Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США взаимных шагов в нормализации отношений между двумя странами
Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США взаимных шагов в нормализации отношений между двумя странами Фото:

Россия готова к нормализации отношений с США, однако ожидает взаимных шагов от Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна не готова к односторонним уступкам в отношениях.

«Россия, как говорит президент [России Владимир Путин], открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля также указал на то, что инициатива введения санкций исходила не от Москвы, а от Вашингтона. По его мнению, это Штаты начали «санкционную гонку».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации диалога между главой РФ и новоизбранным лидером США Дональда Трампа пока нет. По словам представителя Кремля, существуют все необходимые условия для того, чтобы организовать переговоры между Путиным и Трампом. При наличии соответствующего желания механизмы для их проведения могут быть активированы без труда.

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Россия готова к нормализации отношений с США, однако ожидает взаимных шагов от Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна не готова к односторонним уступкам в отношениях. «Россия, как говорит президент [России Владимир Путин], открыта для нормализации. Но мы же не можем в одиночку танцевать танго. И не собираемся это делать», — сказал Песков в беседе с ТАСС. Представитель Кремля также указал на то, что инициатива введения санкций исходила не от Москвы, а от Вашингтона. По его мнению, это Штаты начали «санкционную гонку». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подвижек в организации диалога между главой РФ и новоизбранным лидером США Дональда Трампа пока нет. По словам представителя Кремля, существуют все необходимые условия для того, чтобы организовать переговоры между Путиным и Трампом. При наличии соответствующего желания механизмы для их проведения могут быть активированы без труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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