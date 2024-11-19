Партия «Единая Россия» сменила руководителя местного отделения в Мотовилихинском районе Перми. Им, как и предсказывали источники URA.RU, стал Андрей Чернятьев, который летом возглавил район.
«В местном отделении партии Мотовилихинского района города Перми был избран новый секретарь. Им стал Чернятьев Андрей Викторович, и.о . главы администрации Мотовилихинского района города Перми», — сообщает «Единая Россия» в Telegram.
Пять последних лет отделение партии в Мотовилихе возглавляла замруководителя Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева Елена Савельева. Подполковник полиции Андрей Чернятьев был назначен главой Мотовилихинского района летом 2024 года. Ранее он работал в центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Пермскому краю, был вице-мэром Пермского района по вопросам безопасности.
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