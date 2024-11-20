Пермские повара поборолись в шоу Ивлева «Молодые ножи».

Два пермских повара приняли участие в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница». 26-летний Юрий Юдин работает в ресторане, который входит в топ-100 ресторанов России, а 25-летний Дмитрий Овсиенко работает су-шефом в ресторане на берегу Камы. Один из поваров дошел до финала.
«Я крут во всем — за что я ни берусь, у меня все получается. Хочу забрать золотой шеф-нож, и точка», — сказал Дмитрий Овсиенко перед началом поединка. На первом этапе участники с завязанными глазами пробовали приготовленные Ивлевым блюда. Было необходимо распознать ингредиенты, назвать блюдо и повторить его. По итогам первого раунда шоу покинул Юрий Юдин.
На втором этапе конкурсантам давался час на приготовление любого блюда во французском стиле, но обязательно со сливочным маслом. Дмитрий Овсиенко получил максимальные оценки по всем четырем критериям — за соединение ингредиентов, подачу, вкус и качество блюда. Заданием финала стало авторское блюдо на льду. Но тут удача Дмитрию не улыбнулась. «В целом неплохо, вкус очень хороший. Твоя маленькая ошибка — ты до конца не продумал подачу», — сказал Ивлев.
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