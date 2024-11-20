20 ноября 2024

Водитель автобуса насмерть сбил ребенка в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм
Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм Фото:

В Пермском крае 20 ноября около 18:20 произошло ДТП. Автобус наехал на девочку, переходившую проезжую часть на 4 километре автодороги Пермь — Березники — Полазна — Сельское, сообщается в telegram–канале Госавтоинспекции края.

«Предварительно, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 8-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм», — сообщили сотрудники.

По факту ДТП проводится проверка. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Пермском крае 20 ноября около 18:20 произошло ДТП. Автобус наехал на девочку, переходившую проезжую часть на 4 километре автодороги Пермь — Березники — Полазна — Сельское, сообщается в telegram–канале Госавтоинспекции края. «Предварительно, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 8-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм», — сообщили сотрудники. По факту ДТП проводится проверка. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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