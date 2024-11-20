Водитель автобуса насмерть сбил ребенка в Пермском крае

Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм
В Пермском крае 20 ноября около 18:20 произошло ДТП. Автобус наехал на девочку, переходившую проезжую часть на 4 километре автодороги Пермь — Березники — Полазна — Сельское, сообщается в telegram–канале Госавтоинспекции края.
«Предварительно, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом ПАЗ допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 8-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм», — сообщили сотрудники.
По факту ДТП проводится проверка. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!