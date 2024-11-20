Вильфанд прогнозирует сложные погодные условия в Челябинске

В Челябинской области 21 ноября ожидаются сложные погодные условия. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«На Урале, в Челябинской области, прогнозируются дождь и мокрый снег. Ожидается гололед и отложения мокрого снега», — заявил ТАСС метеоролог Вильфанд.
Ранее в регионе автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами.
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