20 ноября 2024

Вильфанд прогнозирует сложные погодные условия в Челябинске

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Снегопад. Челябинск, снег, буран, погода, заморозки, непогода, автотранспорт, снегопад, дорога, весна, ненастье, штормовое
Мокрый снег усложняет обстановку на дорогах Фото:

В Челябинской области 21 ноября ожидаются сложные погодные условия. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На Урале, в Челябинской области, прогнозируются дождь и мокрый снег. Ожидается гололед и отложения мокрого снега», — заявил ТАСС метеоролог Вильфанд.

Ранее в регионе автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами.

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В Челябинской области 21 ноября ожидаются сложные погодные условия. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «На Урале, в Челябинской области, прогнозируются дождь и мокрый снег. Ожидается гололед и отложения мокрого снега», — заявил ТАСС метеоролог Вильфанд. Ранее в регионе автоинспекция перешла на усиленный режим из-за непогоды. В ведомстве также предупредили о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Водителям рекомендовали выбирать комфортную скорость и пользоваться световыми приборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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