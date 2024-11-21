Starhit: 53-летняя Марина Федункив впервые стала мамой

Российская комедийная актриса и звезда Comedy Woman Марина Федункив, которой 53 года, и итальянский бизнесмен Стефано Маджи впервые стали родителями. Пол ребенка при этом не раскрывается, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — заявил источник Starhit. Отмечается, что из съемочной группы проекта «Первые на деревне» многие знали о беременности актрисы. Они поддерживали и заботились о ней. На данный момент пол ребенка не раскрывается.
Ранее Марина Федункив в эфире шоу комика Павла Воли сообщила о своей беременности. В последние несколько месяцев она не появлялась на светских мероприятиях, посвятив свое время подготовке к материнству.
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