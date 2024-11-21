Starhit: 53-летняя Марина Федункив впервые стала мамой

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Марина Федункив не раскрывает пол ребенка
Марина Федункив не раскрывает пол ребенка Фото:

Российская комедийная актриса и звезда Comedy Woman Марина Федункив, которой 53 года, и итальянский бизнесмен Стефано Маджи впервые стали родителями. Пол ребенка при этом не раскрывается, сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — заявил источник Starhit. Отмечается, что из съемочной группы проекта «Первые на деревне» многие знали о беременности актрисы. Они поддерживали и заботились о ней. На данный момент пол ребенка не раскрывается.

Ранее Марина Федункив в эфире шоу комика Павла Воли сообщила о своей беременности. В последние несколько месяцев она не появлялась на светских мероприятиях, посвятив свое время подготовке к материнству. 

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Российская комедийная актриса и звезда Comedy Woman Марина Федункив, которой 53 года, и итальянский бизнесмен Стефано Маджи впервые стали родителями. Пол ребенка при этом не раскрывается, сообщили источники, знакомые с ситуацией.  «Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — заявил источник Starhit. Отмечается, что из съемочной группы проекта «Первые на деревне» многие знали о беременности актрисы. Они поддерживали и заботились о ней. На данный момент пол ребенка не раскрывается. Ранее Марина Федункив в эфире шоу комика Павла Воли сообщила о своей беременности. В последние несколько месяцев она не появлялась на светских мероприятиях, посвятив свое время подготовке к материнству. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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