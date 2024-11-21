Двух жителей Гайнского округа Пермского края будут судить за сфабрикованные данные о ДТП. Один — предоставил фиктивные документы в страховую компанию и получил максимальную выплату в 100 тысяч рублей, а второй — избежал возмещения причиненного ущерба. Подробностями поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Прикамья 1986 и 1958 года рождения, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе следствия проведены сложные экспертные исследования, допрошены очевидцы произошедшего, осмотрены сотовые телефоны, содержащие переписку и графические изображения повреждений на иномарке, сделанные до оформления полиса ОСАГО», — написано в telegram-канале ведомства.
Было установлено, что авария произошла в декабре прошлого года. В результате один автомобиль был поврежден. При этом у второго участника ДТП не было полиса ОСАГО. Мужчины договорились, что виновник ДТП займется оформлением электронного полиса.
Через несколько дней после инцидента, в день начала действия страховки, обвиняемые расставили машины, инсценировав аварию. В страховую компанию в дальнейшем были переданы ложные сведения о дате происшествия. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения.
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