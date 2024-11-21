Двое водителей из Прикамья подстроили ДТП ради страховки в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расследование уголовного дела уже завершено
Расследование уголовного дела уже завершено Фото:

Двух жителей Гайнского округа Пермского края будут судить за сфабрикованные данные о ДТП. Один — предоставил фиктивные документы в страховую компанию и получил максимальную выплату в 100 тысяч рублей, а второй — избежал возмещения причиненного ущерба. Подробностями поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Прикамья 1986 и 1958 года рождения, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе следствия проведены сложные экспертные исследования, допрошены очевидцы произошедшего, осмотрены сотовые телефоны, содержащие переписку и графические изображения повреждений на иномарке, сделанные до оформления полиса ОСАГО», — написано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что авария произошла в декабре прошлого года. В результате один автомобиль был поврежден. При этом у второго участника ДТП не было полиса ОСАГО. Мужчины договорились, что виновник ДТП займется оформлением электронного полиса.

Через несколько дней после инцидента, в день начала действия страховки, обвиняемые расставили машины, инсценировав аварию. В страховую компанию в дальнейшем были переданы ложные сведения о дате происшествия. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двух жителей Гайнского округа Пермского края будут судить за сфабрикованные данные о ДТП. Один — предоставил фиктивные документы в страховую компанию и получил максимальную выплату в 100 тысяч рублей, а второй — избежал возмещения причиненного ущерба. Подробностями поделилась пресс-служба СУ СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Прикамья 1986 и 1958 года рождения, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе следствия проведены сложные экспертные исследования, допрошены очевидцы произошедшего, осмотрены сотовые телефоны, содержащие переписку и графические изображения повреждений на иномарке, сделанные до оформления полиса ОСАГО», — написано в telegram-канале ведомства. Было установлено, что авария произошла в декабре прошлого года. В результате один автомобиль был поврежден. При этом у второго участника ДТП не было полиса ОСАГО. Мужчины договорились, что виновник ДТП займется оформлением электронного полиса. Через несколько дней после инцидента, в день начала действия страховки, обвиняемые расставили машины, инсценировав аварию. В страховую компанию в дальнейшем были переданы ложные сведения о дате происшествия. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...