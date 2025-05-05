Самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов рассказал о погоде в День Победы

В этот день будет прохладно и дождливо
В День Победы в Перми будет преимущественно облачная погода. Об этом URA.RU рассказал самый медийный синоптик города Андрей Шихов. По сравнению с +25 градусами 5 мая, будет относительно прохладно.
«Погода 9 мая будет почти безветренная. Температура воздуха ночью +5..+7 градусов. Днем до +13 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди в дневное время», — сообщил он.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Кроме того, в этот день будет продлена работа маршрутов.
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