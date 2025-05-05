Самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов рассказал о погоде в День Победы

Самый медийный синоптик Перми Шихов: 9 мая в Перми пройдут дожди
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В этот день будет прохладно и дождливо
В этот день будет прохладно и дождливо Фото:

В День Победы в Перми будет преимущественно облачная погода. Об этом URA.RU рассказал самый медийный синоптик города Андрей Шихов. По сравнению с +25 градусами 5 мая, будет относительно прохладно. 

«Погода 9 мая будет почти безветренная. Температура воздуха ночью +5..+7 градусов. Днем до +13 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди в дневное время», — сообщил он. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Кроме того, в этот день будет продлена работа маршрутов. 

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В День Победы в Перми будет преимущественно облачная погода. Об этом URA.RU рассказал самый медийный синоптик города Андрей Шихов. По сравнению с +25 градусами 5 мая, будет относительно прохладно.  «Погода 9 мая будет почти безветренная. Температура воздуха ночью +5..+7 градусов. Днем до +13 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди в дневное время», — сообщил он.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Кроме того, в этот день будет продлена работа маршрутов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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