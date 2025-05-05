Самый медийный синоптик Перми Шихов пообещал потепление до +20 градусов к середине мая

Самый медийный синоптик Перми Шихов: в середине мая потеплеет до +20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Это произойдет из-за установления антициклона
Это произойдет из-за установления антициклона Фото:

Конец второй и начало третьей декады мая ожидаются в Перми прохладными, хотя и не такими холодными как в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов. 

«С середины месяца возможно установление антициклона. Это означает, что в дневные часы потеплеет до +20 градусов», — сообщил он.

Ранее URA.RU публиковало подробный прогноз на вторую неделю мая по Пермскому краю. Синоптики обещают, что на смену снегу придет жара. Например, в ночь на вторник, 6 мая, в южной половине края ожидается очень тепло (до +13 градусов), на севере — прохладнее (+8…+10 градусов) с дождями. А в выходные, 10-11 мая, на севере края днем похолодает до +5…+8 градусов, возможен мокрый снег. На юге ночью +3…+5 градусов, днем — +8…+13 градусов с дождями.

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Конец второй и начало третьей декады мая ожидаются в Перми прохладными, хотя и не такими холодными как в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов.  «С середины месяца возможно установление антициклона. Это означает, что в дневные часы потеплеет до +20 градусов», — сообщил он. Ранее URA.RU публиковало подробный прогноз на вторую неделю мая по Пермскому краю. Синоптики обещают, что на смену снегу придет жара. Например, в ночь на вторник, 6 мая, в южной половине края ожидается очень тепло (до +13 градусов), на севере — прохладнее (+8…+10 градусов) с дождями. А в выходные, 10-11 мая, на севере края днем похолодает до +5…+8 градусов, возможен мокрый снег. На юге ночью +3…+5 градусов, днем — +8…+13 градусов с дождями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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