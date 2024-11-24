«Не носим розовые очки»: Песков заявил о сомнениях по поводу будущей политики Трампа по Украине

Песков: пока нет ясности, продолжит ли Трамп линию Байдена по Украине
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Песков заявил, что РФ не знает, какую политику выберет Трамп после инаугурации
Песков заявил, что РФ не знает, какую политику выберет Трамп после инаугурации Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил неопределенность относительно того, будет ли избранный президент США Дональд Трамп следовать политике своего предшественника Джо Байдена в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы с вами не носим розовые очки, пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять. Мы этого не знаем», — заявил Песков. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Пресс-секретарь утончил, что более точно ситуацию можно будет оценить в третьей декаде января.

Ранее Песков выразил надежду на возобновление диалога с Соединенными Штатами после избрания Дональда Трампа президентом. Он подчеркнул, что в текущий момент диалог отсутствует, однако существует вероятность его восстановления.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил неопределенность относительно того, будет ли избранный президент США Дональд Трамп следовать политике своего предшественника Джо Байдена в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Мы с вами не носим розовые очки, пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять. Мы этого не знаем», — заявил Песков. Видео с интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Пресс-секретарь утончил, что более точно ситуацию можно будет оценить в третьей декаде января. Ранее Песков выразил надежду на возобновление диалога с Соединенными Штатами после избрания Дональда Трампа президентом. Он подчеркнул, что в текущий момент диалог отсутствует, однако существует вероятность его восстановления.
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