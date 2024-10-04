Челябинский «Трактор» в Москве всухую обыграл ЦСКА

«Трактор» обыграл ЦСКА в Москве со счетом 4:0

05 октября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

«Трактор» 5 октября разгромил ЦСКА в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХК «Трактор» (Челябинск) 5 октября в гостях в Москве обыграл столичный клуб ЦСКА со счетом 4:0. Это четвертая победа черно-белых подряд. Счет открыл Никита Тертышный в первом периоде. Во втором периоде шайбу в ворота гостей забил Бадди Робинсон. В третьем периоде автором гола стал Марсель Ибрагимов и вновь отличился Робинсон. Следующую игру «Трактор» сыграет на своем поле в Челябинске. Он встретится с ХК «Адмирал» (Владивосток). Как сообщало URA.RU ранее, 4 октября в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХК «Трактор» (Челябинск) 5 октября в гостях в Москве обыграл столичный клуб ЦСКА со счетом 4:0. Это четвертая победа черно-белых подряд. Счет открыл Никита Тертышный в первом периоде. Во втором периоде шайбу в ворота гостей забил Бадди Робинсон. В третьем периоде автором гола стал Марсель Ибрагимов и вновь отличился Робинсон. Следующую игру «Трактор» сыграет на своем поле в Челябинске. Он встретится с ХК «Адмирал» (Владивосток). Как сообщало URA.RU ранее, 4 октября в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1.