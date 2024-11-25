Финансист спрогнозировал, что будет с экономикой России в 2025 году

Финансист Щербаченко: в 2025 году ключевая ставка снова сможет вырасти
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По словам экономиста, цена на золото в 2025 году превысит девять тысяч рублей за грамм Фото:

В 2025 произойдет значительное развитие отечественного производства, вырастут цены на золото, а также будут созданы новые рабочие места. Этим прогнозом поделился доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

«Тренд роста ключевой ставки до 22—23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55—60 триллиона рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков других стран будет стимулировать рост цен на золото», — заявил Петр Щербаченко «Газете.Ru». Он добавил, что в следующем году продолжится тренд на развитие технологического суверенитета.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин также заявлял, что размер ключевой ставки сохранится на уровне 21% до декабря. Если регулятор и решится поднять ставку, то ненамного — до 22% или 23%.

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В 2025 произойдет значительное развитие отечественного производства, вырастут цены на золото, а также будут созданы новые рабочие места. Этим прогнозом поделился доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. «Тренд роста ключевой ставки до 22—23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55—60 триллиона рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков других стран будет стимулировать рост цен на золото», — заявил Петр Щербаченко «Газете.Ru». Он добавил, что в следующем году продолжится тренд на развитие технологического суверенитета. Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин также заявлял, что размер ключевой ставки сохранится на уровне 21% до декабря. Если регулятор и решится поднять ставку, то ненамного — до 22% или 23%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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