Финансист спрогнозировал, что будет с экономикой России в 2025 году

Финансист Щербаченко: в 2025 году ключевая ставка снова сможет вырасти

25 ноября 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

По словам экономиста, цена на золото в 2025 году превысит девять тысяч рублей за грамм Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 2025 произойдет значительное развитие отечественного производства, вырастут цены на золото, а также будут созданы новые рабочие места. Этим прогнозом поделился доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. «Тренд роста ключевой ставки до 22—23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55—60 триллиона рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков других стран будет стимулировать рост цен на золото», — заявил Петр Щербаченко « Газете.Ru ». Он добавил, что в следующем году продолжится тренд на развитие технологического суверенитета. Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин также заявлял, что размер ключевой ставки сохранится на уровне 21% до декабря. Если регулятор и решится поднять ставку, то ненамного — до 22% или 23%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 произойдет значительное развитие отечественного производства, вырастут цены на золото, а также будут созданы новые рабочие места. Этим прогнозом поделился доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. «Тренд роста ключевой ставки до 22—23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55—60 триллиона рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков других стран будет стимулировать рост цен на золото», — заявил Петр Щербаченко «Газете.Ru». Он добавил, что в следующем году продолжится тренд на развитие технологического суверенитета. Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин также заявлял, что размер ключевой ставки сохранится на уровне 21% до декабря. Если регулятор и решится поднять ставку, то ненамного — до 22% или 23%.