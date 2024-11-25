Чиновники давят на спонсора новогодней забавы мэра Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга требуют с хозяина «Авто аудио центра» 114 тысяч рублей

Сергей Мишкин является с 2023 года генеральным спонсором «Тур де Бург» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подала в суд на бизнесмена Сергея Мишкина — владельца «Авто аудио центра», занимающегося тюнингом машин, — который спонсирует инициированную мэром Алексеем Орловым лыжную многодневку «Тур де Бург». С Мишкина требуют более 114 тысяч рублей, следует из картотеки Арбитражного суда.

«Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Ф. Нестеровой, рассмотрев исковое заявление администрации города Екатеринбурга к индивидуальному предпринимателю Мишкину Сергею Евгеньевичу о взыскании 114 634 рублей 27 копеек, определил возбудить производство, рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — говорится в документе. Отозвать заявление в случае погашения задолженности Мишкин может до 16 декабря. Либо до 15 января 2025 года направить документы с возражениями.

В беседе с корреспондентом URA.RU Мишкин заявил, что не имеет представления, за что с него администрация требует деньги. «Я не знаю, мы еще никаких комментариев не дали, не ознакомились с делом. Как только получим доступ к нему, соответственно, будем понимать, за что [требуют деньги]. Пока у меня нет понимания, за что», — подчеркнул он.

В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU объяснили, что с Мишкина взыскали долг по арендным платежам за муниципальный земельный участок. За какой именно, не уточнили

С организацией «Тур де Бурга» Мишкин помогает с 2023 года — то есть с самого начала. Орлов не пропускает соревнования, считая их визитной карточкой города. В 2023-м они проходили 4—6 января, в 2024-м — в марте, а в 2025-м снова запланированы на новогодние праздники (6-8 января). Призовой фонд составляет уже более миллиона рублей.