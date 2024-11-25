25 ноября 2024

Челябинский врач получила срок за мошенничество с оплатой медицинских процедур

Завотделением больницы в Сатке осудили за хищение 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Завотделением не внесла в кассу деньги за оказанные платные услуги Фото:

Заведующую отделением областной больницы в Сатке Челябинской области осудили за мошенничество при использовании служебного положения. Она не внесла деньги за оплату пяти медпроцедур в кассу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей отделением ГБУЗ „Областная больница города Сатка“. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд установил, что с октября 2023 по январь 2024 года завотделением похитила порядка 30 тысяч рублей, которые ей передали пять пациентов при оказании платных услуг. Документы она также не заполнила. Женщина признала вину и раскаялась, а также компенсировала ущерб. Ее осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и соответствующими ограничениями.

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Заведующую отделением областной больницы в Сатке Челябинской области осудили за мошенничество при использовании служебного положения. Она не внесла деньги за оплату пяти медпроцедур в кассу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей отделением ГБУЗ „Областная больница города Сатка“. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Суд установил, что с октября 2023 по январь 2024 года завотделением похитила порядка 30 тысяч рублей, которые ей передали пять пациентов при оказании платных услуг. Документы она также не заполнила. Женщина признала вину и раскаялась, а также компенсировала ущерб. Ее осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и соответствующими ограничениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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