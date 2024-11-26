В Сургуте снижается возраст молодых людей, совершающих преступления экстремистской и террористической направленности. Об этом на брифинге для журналистов во время форума «Сургут. Безопасность» заявил начальник управления общественной безопасности городской администрации Дмитрий Печенкин.
«Юные экстремисты и террористы стали возрастом намного моложе. Мы сейчас видим, что уже с четвертого класса начинаются такие разговоры и высказывания в данной направленности. Например, совсем недавно девятиклассник высказывал лозунги „Слава Украине“. Это недопустимо, и на эти признаки мы реагируем всеми субъектами», — рассказал Печенкин.
Чиновник также сообщил, что мэрия делает большой упор на работу с подростками в школах. На форуме большинство приглашенных участников — это педагоги и психологи, работающие с детьми. «Именно эти преподаватели должны напитаться специфическими знаниями [на форуме], которые будут использовать уже в своей профессиональной деятельности, дабы у нас среди несовершеннолетних не распространялся радикализм в их поведении, и мы не получали на территории города, так скажем, эксцессов, или каких-то радикальных, очень тяжелых совершенных преступлений», — добавил Печенкин.
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