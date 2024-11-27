Власти ХМАО раскрыли, когда на трассах появится устойчивый высокоскоростной интернет

К 2027 году власти ХМАО обеспечат покрытие сетью 4G всю территорию округа. Это позволит не терять связь даже во время поездки между муниципалитетами. Об этом рассказал замгубернатора ХМАО Павел Ципорин во время комитета по развитию гражданского общества, проедает журналист URA.RU.
«Мы уже ведем работу в этом направлении. К 2027 году точки будут установлены и 100% территории округа будет покрыто сетью 4G. Конечно, на трассах она также будет доступна», — сообщил Ципорин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО протестировали бесплотную доставку грузов. Впервые на труднодоступную территорию с помощью беспилотника были отправлены медикаменты.
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