В Минобрнауки от будущих экономистов потребовали сдачи ЕГЭ по иностранному языку

Минобрнауки решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступления на экономические направления подготовки. Об этом говорится в приказе министерства.
«Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза», — передает решение ведомства РИА Новости. Под экономические направления подпадают такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом.
Ранее в министерстве уже утвердили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для поступления на все учебные дисциплины. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта следующего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года.
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