В Минобрнауки от будущих экономистов потребовали сдачи ЕГЭ по иностранному языку

ЕГЭ по иностранному языку останется обязательным для экономистов

29 ноября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Новые правила вступят в силу 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минобрнауки решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступления на экономические направления подготовки. Об этом говорится в приказе министерства. «Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза», — передает решение ведомства РИА Новости. Под экономические направления подпадают такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее в министерстве уже утвердили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для поступления на все учебные дисциплины. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта следующего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобрнауки решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступления на экономические направления подготовки. Об этом говорится в приказе министерства. «Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза», — передает решение ведомства РИА Новости. Под экономические направления подпадают такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее в министерстве уже утвердили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для поступления на все учебные дисциплины. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта следующего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года.