В Минобрнауки от будущих экономистов потребовали сдачи ЕГЭ по иностранному языку

ЕГЭ по иностранному языку останется обязательным для экономистов
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Новые правила вступят в силу 1 марта Фото:

Минобрнауки решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступления на экономические направления подготовки. Об этом говорится в приказе министерства.

«Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза», — передает решение ведомства РИА Новости. Под экономические направления подпадают такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом.

Ранее в министерстве уже утвердили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для поступления на все учебные дисциплины. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта следующего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года.

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Минобрнауки решило оставить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для поступления на экономические направления подготовки. Об этом говорится в приказе министерства. «Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза», — передает решение ведомства РИА Новости. Под экономические направления подпадают такие специальности, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее в министерстве уже утвердили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для поступления на все учебные дисциплины. Соответствующий приказ вступает в силу с 1 марта следующего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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