Сотни сотрудников «Сима-ленда» обратились к бойцам СВО. Видео

29 ноября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники компании прочитали стихотворение Дмитрия Ахрименко (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопослание участникам спецоперации РФ на Украине в виде стихотворения Дмитрия Ахрименко. Чтобы проскандировать последние строчки произведения, выстроились сотни человек. Видео опубликовано в telegram-канале компании. «Своих не бросаем — всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть, и братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем — так было и будет, мы грудью готовы друзей защищать, мы русские, мы очень мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем — в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв, лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что, часто безумно фальшив», — говорится в послании. Недавно «Сима-ленд» так же красиво отмечал День государственного флага России — роликом с крупного флешмоба. На нем тысячи сотрудников выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопослание участникам спецоперации РФ на Украине в виде стихотворения Дмитрия Ахрименко. Чтобы проскандировать последние строчки произведения, выстроились сотни человек. Видео опубликовано в telegram-канале компании. «Своих не бросаем — всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть, и братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем — так было и будет, мы грудью готовы друзей защищать, мы русские, мы очень мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем — в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв, лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что, часто безумно фальшив», — говорится в послании. Недавно «Сима-ленд» так же красиво отмечал День государственного флага России — роликом с крупного флешмоба. На нем тысячи сотрудников выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед, Россия».