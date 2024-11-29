Сотни сотрудников «Сима-ленда» обратились к бойцам СВО. Видео

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Фотовыставка в офисе компании СИМА-ЛЕНД. Екатеринбург, сима ленд, sima land
Сотрудники компании прочитали стихотворение Дмитрия Ахрименко (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопослание участникам спецоперации РФ на Украине в виде стихотворения Дмитрия Ахрименко. Чтобы проскандировать последние строчки произведения, выстроились сотни человек. Видео опубликовано в telegram-канале компании.

«Своих не бросаем — всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть, и братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем — так было и будет, мы грудью готовы друзей защищать, мы русские, мы очень мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем — в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв, лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что, часто безумно фальшив», — говорится в послании.

Недавно «Сима-ленд» так же красиво отмечал День государственного флага России — роликом с крупного флешмоба. На нем тысячи сотрудников выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед, Россия».

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В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопослание участникам спецоперации РФ на Украине в виде стихотворения Дмитрия Ахрименко. Чтобы проскандировать последние строчки произведения, выстроились сотни человек. Видео опубликовано в telegram-канале компании. «Своих не бросаем — всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть, и братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем — так было и будет, мы грудью готовы друзей защищать, мы русские, мы очень мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем — в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв, лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что, часто безумно фальшив», — говорится в послании. Недавно «Сима-ленд» так же красиво отмечал День государственного флага России — роликом с крупного флешмоба. На нем тысячи сотрудников выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед, Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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