29 ноября 2024

Самый счастливый мэр из ХМАО опубликовал милое видео с домашними питомцами

Глава Белоярского района ХМАО Маненков поделился видео с домашними питомцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди любимцев мэра — две собаки и морская черепашка
Среди любимцев мэра — две собаки и морская черепашка Фото:

Во Всемирный день защиты домашних животных глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился кадрами со своими питомцами. Он рассказал, что любит их за природную чистоту, искренность и преданность.

«Дорогие друзья! Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Я люблю животных за их природную чистоту и искренность. Они не судят тебя, не рассуждают, они просто хотят быть твоими друзьями», — поделился Маненков на своей странице в соцсети vk.com. Среди любимцев политика — две собаки и морская черепаха.

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Во Всемирный день защиты домашних животных глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился кадрами со своими питомцами. Он рассказал, что любит их за природную чистоту, искренность и преданность. «Дорогие друзья! Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Я люблю животных за их природную чистоту и искренность. Они не судят тебя, не рассуждают, они просто хотят быть твоими друзьями», — поделился Маненков на своей странице в соцсети vk.com. Среди любимцев политика — две собаки и морская черепаха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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