Самый счастливый мэр из ХМАО опубликовал милое видео с домашними питомцами

Среди любимцев мэра — две собаки и морская черепашка
Во Всемирный день защиты домашних животных глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поделился кадрами со своими питомцами. Он рассказал, что любит их за природную чистоту, искренность и преданность.
«Дорогие друзья! Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Я люблю животных за их природную чистоту и искренность. Они не судят тебя, не рассуждают, они просто хотят быть твоими друзьями», — поделился Маненков на своей странице в соцсети vk.com. Среди любимцев политика — две собаки и морская черепаха.
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