Муж Блиновской снова покинул передовую ради важного дела

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул передовую в зоне СВО. Он перевелся в тыл, чтобы заниматься ремонтом дронов.
«Алексей Блиновский больше не снайпер — он оперативно перевелся с передка в тыл ремонтировать дроны», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что теперь он служит недалеко от Курахово, помогая в техдооснащении и обучении новичков.
Его переход в тыл может быть обусловлен тем, что ему больше не нужно скрываться от следствия. Розыск был связан с уголовным делом по неуплате налогов, в связи с которым Блиновский ранее был задержан на донецком направлении, передали в telegram-канале.
Алексей Блиновский и его жена Елена обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой. Алексей рассматривался как соучастник преступлений, предположительно совершенных его супругой. В марте 2024 года он подписал контракт и вступил в ряды снайперов в зоне СВО, но в июне был объявлен в розыск за неявку к следователю, передает «Ридус». Позднее, в октябре, его розыск был приостановлен.
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