Муж Блиновской снова покинул передовую ради важного дела

Mash: муж Блиновской ушел с передовой СВО в тыл для ремонта дронов
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Блиновский будет обучать новичков в тылу, сообщает Mash
Блиновский будет обучать новичков в тылу, сообщает Mash Фото:

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул передовую в зоне СВО. Он перевелся в тыл, чтобы заниматься ремонтом дронов.

«Алексей Блиновский больше не снайпер — он оперативно перевелся с передка в тыл ремонтировать дроны», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что теперь он служит недалеко от Курахово, помогая в техдооснащении и обучении новичков.

Его переход в тыл может быть обусловлен тем, что ему больше не нужно скрываться от следствия. Розыск был связан с уголовным делом по неуплате налогов, в связи с которым Блиновский ранее был задержан на донецком направлении, передали в telegram-канале.

Алексей Блиновский и его жена Елена обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой. Алексей рассматривался как соучастник преступлений, предположительно совершенных его супругой. В марте 2024 года он подписал контракт и вступил в ряды снайперов в зоне СВО, но в июне был объявлен в розыск за неявку к следователю, передает «Ридус». Позднее, в октябре, его розыск был приостановлен.

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Муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул передовую в зоне СВО. Он перевелся в тыл, чтобы заниматься ремонтом дронов. «Алексей Блиновский больше не снайпер — он оперативно перевелся с передка в тыл ремонтировать дроны», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что теперь он служит недалеко от Курахово, помогая в техдооснащении и обучении новичков. Его переход в тыл может быть обусловлен тем, что ему больше не нужно скрываться от следствия. Розыск был связан с уголовным делом по неуплате налогов, в связи с которым Блиновский ранее был задержан на донецком направлении, передали в telegram-канале. Алексей Блиновский и его жена Елена обвиняются в сокрытии 906 миллионов рублей от налоговой. Алексей рассматривался как соучастник преступлений, предположительно совершенных его супругой. В марте 2024 года он подписал контракт и вступил в ряды снайперов в зоне СВО, но в июне был объявлен в розыск за неявку к следователю, передает «Ридус». Позднее, в октябре, его розыск был приостановлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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