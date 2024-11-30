30 ноября 2024

«Это притягательно»: в последний день Универсиады Свердловской области прошли соревнования по боксу. Фото

Финальный день Универсиады Свердловской области был посвящен боксу
© Служба новостей «URA.RU»
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Состязания по боксу проходили на арене Академии единоборств РМК
Состязания по боксу проходили на арене Академии единоборств РМК Фото:

Универсиада Свердловской области собрала около 2500 студентов, которые соревновались в 32 видах спорта. Последний день этого спортивного события, 1 декабря, был посвящен боксу. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, сейчас идет отбор самых сильных спортсменов на молодежную спартакиаду.

«Сейчас проводится отбор сильнейших спортсменов, потому что впереди у нас молодежная спартакиада сильнейших... Бокс — это круто, бокс — это здорово. Когда парень сильный, когда он красиво дерется — это всегда притягательно!» — поделился Рапопорт.

Состязания по боксу проходили на арене Академии единоборств РМК, где также прошла официальная церемония награждения победителей и призеров. В общекомандном зачете лидировала команда Уральского федерального университета, за ними следовали студенты из Екатеринбургского института физической культуры и команда Российского государственного педагогического университета.

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Универсиада Свердловской области собрала около 2500 студентов, которые соревновались в 32 видах спорта. Последний день этого спортивного события, 1 декабря, был посвящен боксу. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, сейчас идет отбор самых сильных спортсменов на молодежную спартакиаду. «Сейчас проводится отбор сильнейших спортсменов, потому что впереди у нас молодежная спартакиада сильнейших... Бокс — это круто, бокс — это здорово. Когда парень сильный, когда он красиво дерется — это всегда притягательно!» — поделился Рапопорт. Состязания по боксу проходили на арене Академии единоборств РМК, где также прошла официальная церемония награждения победителей и призеров. В общекомандном зачете лидировала команда Уральского федерального университета, за ними следовали студенты из Екатеринбургского института физической культуры и команда Российского государственного педагогического университета.
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