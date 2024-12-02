«Настоящий художник»: в Екатеринбурге простились со звездным режиссером. Фото

В Екатеринбурге простились с режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым

02 декабря 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Родные и коллеги отмечали, что Андрей Кирдаков был человеком, влюбленным в жизнь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге простились с широко известным в культурной общественности режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым, он скончался 26 ноября. Проводить в последний путь деятеля, который внезапно ушел из жизни в 59 лет, пришло около ста человек. Среди них оказались родные, коллеги, воспитанники и представители власти, передает корреспондент URA.RU. Коридор дома прощания «Вознесение» стал наполняться людьми за полчаса до начала церемонии, она была намечена на 11 утра. Первыми пришли самые близкие, к самому началу мероприятия стали подходить и госуправленцы. С букетами вошли начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, региональный министр культуры Светлана Учайкина в сопровождении своего зама Романа Дорохина, совсем лица не было на Николае Михайлове, гендиректоре Инновационного культурного центра. Художественного руководителя Театра эстрады и шансонье Александра Новикова замечено не было. Новость о смерти Кирдакова появилась 27 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Несмотря на то, что церемония прощания уже стартовала, желающие отдать дань уважения режиссеру прибывали и прибывали, робко становясь у стены. Первыми слово взяли сотрудники театра, где работал Кирдаков. «Он был не просто режиссером с большой буквы, он был настоящим художником, отчасти дизайнером, модельером. Человек, который мог сделать не только сценарий, но и продумать всю схему мероприятий, спектаклей. Он мог своими руками сделать любые костюмы, реквизиторские вещи», — вспомнил один из коллег. Слова соболезнования семье принесла и Учайкина. Она отметила, что для культуры региона это невосполнимая утрата, ведь для тысячи людей именно Андрей Кирдаков открыл театр. «Я не знаю, куда он торопился, зачем он так рано ушел от нас. Но какое счастье, друзья мои, что этот яркий человек занимался любимым делом. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Дорогой друг, простите меня, если я была неправа, вольно или невольно когда-то принесла вам обиду. Простите меня, простите, простите», — сказала министр. Среди тех, кто пришел проститься, была региональный министр культуры Светлана Учайкина (третья справа) Фото: Размик Закарян © URA.RU Кирдаков известен своими режиссерско-постановочными проектами общероссийского и международного масштаба. Например, в 2005 году деятель режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (ныне мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию экс-полпреда Владимира Якушева (сейчас он первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Илья Марков вспомнил о еще не менее масштабном мероприятии, где был задействован режиссер. Ответственный за культуру в Екатеринбурге напомнил, что Андрей Кирдаков помогал проводить «Бессмертный полк», во время которого мог достучаться до сердца каждого человека в многотысячной толпе. На церемонии прощания оказалось, что светлую память о Кирдакове хранят не только в культурной и политической сфере. Слова соболезнования приходили от межрегионального территориального управления Росавиации, ГУ МЧС России по Свердловской области, командования и личного состава воинской части 3474 войск национальной гвардии РФ. Люди много говорили о том, каким талантливым, трудолюбивым и бескорыстным был Кирдаков. В финале церемонии собравшиеся услышали стихотворения, прочитанные режиссером, и посмотрели кадры из его насыщенной творческой жизни. Провожали деятеля культуры под громкие аплодисменты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с широко известным в культурной общественности режиссером Театра эстрады Андреем Кирдаковым, он скончался 26 ноября. Проводить в последний путь деятеля, который внезапно ушел из жизни в 59 лет, пришло около ста человек. Среди них оказались родные, коллеги, воспитанники и представители власти, передает корреспондент URA.RU. Коридор дома прощания «Вознесение» стал наполняться людьми за полчаса до начала церемонии, она была намечена на 11 утра. Первыми пришли самые близкие, к самому началу мероприятия стали подходить и госуправленцы. С букетами вошли начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, региональный министр культуры Светлана Учайкина в сопровождении своего зама Романа Дорохина, совсем лица не было на Николае Михайлове, гендиректоре Инновационного культурного центра. Художественного руководителя Театра эстрады и шансонье Александра Новикова замечено не было. Несмотря на то, что церемония прощания уже стартовала, желающие отдать дань уважения режиссеру прибывали и прибывали, робко становясь у стены. Первыми слово взяли сотрудники театра, где работал Кирдаков. «Он был не просто режиссером с большой буквы, он был настоящим художником, отчасти дизайнером, модельером. Человек, который мог сделать не только сценарий, но и продумать всю схему мероприятий, спектаклей. Он мог своими руками сделать любые костюмы, реквизиторские вещи», — вспомнил один из коллег. Слова соболезнования семье принесла и Учайкина. Она отметила, что для культуры региона это невосполнимая утрата, ведь для тысячи людей именно Андрей Кирдаков открыл театр. «Я не знаю, куда он торопился, зачем он так рано ушел от нас. Но какое счастье, друзья мои, что этот яркий человек занимался любимым делом. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Дорогой друг, простите меня, если я была неправа, вольно или невольно когда-то принесла вам обиду. Простите меня, простите, простите», — сказала министр. Кирдаков известен своими режиссерско-постановочными проектами общероссийского и международного масштаба. Например, в 2005 году деятель режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (ныне мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию экс-полпреда Владимира Якушева (сейчас он первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). Илья Марков вспомнил о еще не менее масштабном мероприятии, где был задействован режиссер. Ответственный за культуру в Екатеринбурге напомнил, что Андрей Кирдаков помогал проводить «Бессмертный полк», во время которого мог достучаться до сердца каждого человека в многотысячной толпе. На церемонии прощания оказалось, что светлую память о Кирдакове хранят не только в культурной и политической сфере. Слова соболезнования приходили от межрегионального территориального управления Росавиации, ГУ МЧС России по Свердловской области, командования и личного состава воинской части 3474 войск национальной гвардии РФ. Люди много говорили о том, каким талантливым, трудолюбивым и бескорыстным был Кирдаков. В финале церемонии собравшиеся услышали стихотворения, прочитанные режиссером, и посмотрели кадры из его насыщенной творческой жизни. Провожали деятеля культуры под громкие аплодисменты.