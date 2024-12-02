В Екатеринбурге перестал работать медиаэкран на Вайнера

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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург, медианавес, медиаэкран
В ближайшее время экран осмотрят для определения причин поломки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера сломался медиаэкран — на нем перестали работать звук и свет. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале администрации.

«Медиаэкран сломался. Не работают ни подсветка, ни музыкальное сопровождение», — следует из поста. Сроки ремонта объекта и его исполнитель неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что обследование конструкции для определения причин поломки уже запланировано. «О сроках можно будет сказать только после того, как будет выяснена причина неисправности», — отметили в горадминистрации.

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В Екатеринбурге на улице Вайнера сломался медиаэкран — на нем перестали работать звук и свет. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале администрации. «Медиаэкран сломался. Не работают ни подсветка, ни музыкальное сопровождение», — следует из поста. Сроки ремонта объекта и его исполнитель неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что обследование конструкции для определения причин поломки уже запланировано. «О сроках можно будет сказать только после того, как будет выяснена причина неисправности», — отметили в горадминистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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