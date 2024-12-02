В Екатеринбурге перестал работать медиаэкран на Вайнера

В Екатеринбурге на улице Вайнера сломался медиаэкран — на нем перестали работать звук и свет. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале администрации.
«Медиаэкран сломался. Не работают ни подсветка, ни музыкальное сопровождение», — следует из поста. Сроки ремонта объекта и его исполнитель неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что обследование конструкции для определения причин поломки уже запланировано. «О сроках можно будет сказать только после того, как будет выяснена причина неисправности», — отметили в горадминистрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!